3e edition/Journee de la Qualite : <>.

C'est autour de ce theme que va se derouler le vendredi 22 avril 2022, la troisieme edition de la Journee de la qualite dans les locaux de Banj Haiti a Delmas a compter de 10h a.m. Cet evenement d'une importance capitale pour l'entrepreneuriat haitien s'inscrit depuis quelques annees comme un rendez-vous annuel lance par les responsables de l'Association haitienne pour le management de la qualite (AHMAQ) en partenariat avec le Bureau haitien de normalisation (BHN).

Depuis des decennies, la qualite distingue une poignee d’entreprise de la concurrence, et l’amelioration continue demeure le point culminant de leur strategie. Les marches ont evolue, les clients et les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants. La necessite de la creation de plus en plus de valeurs pour le client ainsi que les autres parties interessees pertinentes de l’organisme devient un element incontournable.

Dans cette dynamique evolutive mondiale vers des produits et services de qualite visant a rendre les entreprises plus competitives sur de nouveaux marches, les entreprises haitiennes doivent emboiter massivement le pas, car c’est l’une des strategies qui permet aux produits fabriques localement d’avoir un acces plus facile sur des marches regionaux et mondiaux.

Les pays qui ont des entreprises ayant fait de la qualite leur cheval de bataille ont compris la necessite de faire de la promotion dans leurs milieux, afin, non seulement de sensibiliser toutes les autorites au sujet des normes, mais surtout de proteger les consommateurs afin d’acceder aux marches sans des limites relatives aux exigences legales et reglementaires applicables, explique le responsable principal de l’AHMAQ, Marc Saint-Ange.

C’est dans ce contexte que l’AHMAQ avait decide d’instaurer en Haiti de concert avec son partenaire principal le BHN une journee qualite ayant pour objectif de rassembler annuellement les differentes parties interessees autour de la question afin de discuter sur un ensemble d’opportunites que les organismes haitiens peuvent beneficier pour se rendre competitifs et acquerir de nouveaux marches independamment de leur taille et de leur domaine d’activite. C’est aussi l’occasion de creuser en profondeur des secteurs dans lesquels les problemes de la qualite representent un danger de sante nationale pour la population.

La realisation de cette journee de la qualite permet de promouvoir son importance ainsi que sa contribution a la prosperite et la croissance des entreprises et, par la meme, du pays. L’AHMAQ compte sur la participation de tout un chacun a cette evenement qui se fera en presentiel et aussi par visioconference a travers la plateforme de Banj.