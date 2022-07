The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Du 28 au 30 juin se tient ? St Maarteen (partie hollandaise de l’?le de St Martin) le 3e Forum minist?riel carib?en sur la s?curit? dans les ?coles.

A ces assises, les repr?sentants de 22 pays, dont Ha?ti, font le bilan du parcours accompli depuis le 2e Forum minist?riel, tenu ? Antigua et Barbuda, il y a deux ans.

Deux objectifs sont fix?s par les organisateurs :

1. actualiser la feuille de route pour la s?curit? dans les ?coles

2. renouveler l’engagement entre les nations carib?ennes pour des ?coles en s?curit? dans la r?gion.

Au terme de ce forum, une d?claration d’engagement ” la D?claration de St Maarteen “, sera sign?e par les repr?sentants des ?tats-membres pr?sents lors de cette rencontre de haut niveau qui pr?cisera la volont? et le cadre d’orientation des parties pour la s?curit? dans les ?coles pour les prochaines ann?es.

Plusieurs organisations internationales, dont l’Unicef, l’Unesco, le bureau des Nations unies pour la gestion des risques et d?sastres (UNDRR), l’Organisation carib?enne pour la gestion des risques et d?sastres (CDEMA), l’Alliance globale pour la r?duction des risques et la r?silience dans le secteur de l’?ducation, apportent leur contribution ? la tenue de ce forum.

C’est l’Initiative carib?enne pour la s?curit? dans les ?coles (CSSI) et le minist?re de l’?ducation de St Maarteen qui en sont les organisateurs de ce 3e Forum qui a int?gr? une dimension nouvelle en prenant en compte la participation de la jeunesse. En effet, les organisateurs se sont mis ? l’?coute des jeunes qui ont exprim? leurs id?es pour une ?cole en s?curit? dans la Cara?be.

Le repr?sentant d’Ha?ti, d?l?gu? du ministre de l’?ducation nationale, Miloody Vincent, a, par ailleurs, insist? sur la prise en compte des nouvelles formes de violence en dehors des al?as sismiques et cycloniques qui affectent le bon fonctionnement de l’?cole comme celles enregistr?es ces derni?res ann?es en Ha?ti, particuli?rement ? Port-au-Prince. Il a mis en avant les actions entreprises par le gouvernement ha?tien, ? travers les initiatives du ministre Nesmy Manigat, pour la poursuite des activit?s d’apprentissage et le retour ? l’?cole dans les zones difficiles (Cit? Soleil et La Saline) o? les activit?s scolaires ont ?t? paralys?es depuis plusieurs ann?es.

L’approche communautaire, prioris?e par le ministre Manigat dans la recherche de solutions, est une strat?gie cl? pour la reconqu?te progressive de ces zones difficiles pour le respect du droit ? l’?ducation, a soulign? M. Vincent, en illustrant les progr?s accomplis avec l’apport des communaut?s qui prennent les choses en main pour le retour des enfants ? l’?cole.

Bien que les pays de la Cara?be n’ont pas encore fait face ? ce genre de situation, les repr?sentants ? ce forum ont bien compris et appuy? la proposition d’Ha?ti d’anticiper par rapport ? ces formes de violence arm?e qui affectent l’?cole et dont on doit tenir compte quand on ?voque les crit?res pour une ?cole en s?curit? dans la Cara?be.

Le forum prendra fin le vendredi 30 juin avec la signature de la D?claration de St Maarteen par les ministres de l’Education et les hauts responsables, repr?sentants de gouvernements ? ces assises.