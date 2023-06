​

“Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir”, disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 4 juin 2023.

4 juin 2014: promulgation dans le journal officiel “Le Moniteur” de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Votée le 10 mai 2010 à la chambre des députés et le 12 avril 2012 au Sénat, cette loi reconnaît la quête de la paternité ou de la maternité pour les enfants et la jouissance des mêmes prérogatives pour tous les enfants. Il permet aussi aux hommes d’intenter une action en justice, s’ils doutent d’être le père biologique d’un enfant.

4 juin 1916 : le général Caco Mizrael Codio et 10 de ses hommes sont abattus après avoir été capturés, à Fonds-Verrettes par des Marines américains (Ref: Roger Gaillard, 1981:82-88)

4 juin 1969: raid aérien sur Port-au-Prince. Un avion non identifié bombarde Port-au-Prince et cause la mort de trois personnes. Les assaillants notamment l’ancien colonel des FAD’H, René Léon et ses complices, furent arrêtés aux Bahamas après les faits.

4 juin 1992 : ratification de Marc Louis Bazin comme premier ministre par le sénat de la République. Ancien fonctionnaire de la BID, ancien ministre des Finances de Jean-Claude Duvalier, Marc Bazin, remplaça Jean-Jacques Honorat à la Primature. Sa gestion de la crise engendrée par le coup d’État du 30 septembre ne plut pas aux militaires et fut donc forcé de se retirer une année après.

4 juin 2016: la sélection nationale masculine senior s’incline sur la plus petite marge 0-1 face au Pérou, au CenturyLink Field de Seattle, dans le cadre de la Copa America Centenario.

4 juin 2009: des étudiants de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) manifestent à Port-au-Prince en faveur de l’augmentation du salaire minimum journalier à 200 gourdes. L’un d’entre eux a été blessé par balle dans des échauffourées avec la police nationale d’Haiti (PNH).

4 juin 2008 : plusieurs milliers de personnes gagnent les rues de la Capitale pour exprimer leur ras-le-bol devant la montée incessante du phénomène du kidnapping. Des personnalités comme Arnold Antonin, Jean Robert Argant, Ashley Laraque, étaient parmi les principaux chefs de file de cette initiative.

