4 octobre 2014: décès de Jean-Claude Duvalier 

Henri Christophe, d’une santé chancelante suite à son attaque d’apoplexie dans l’église de Limonade le 15 août 1820, continua malgré tout de susciter la crainte. Les auteurs de la mutinerie qui craignaient une attaque des soldats du Nord, firent donc appel à Jean-Pierre Boyer, successeur d’Alexandre Pétion et président de la République de l’Ouest. Pour leur venir au secours, ce dernier se mit à la tête d’une armée de 20.000 hommes qui marchèrent sur le Cap. Avant même leur arrivée dans la métropole du Nord,Christophe se tua.

Sous les ordres du dictateur Trujillo, l’armée et la police dominicaines se lancèrent, à l’échelle nationale, dans une tuerie visant à éradiquer les ressortissants haïtiens du territoire dominicain. Environ 30,000 Haïtiens, pour la plupart des travailleurs saisonniers, perdirent ainsi leur vie.

Héritier de son père, François Duvalier, Jean-Claude Duvalier alors âgé de 19 ans assuma les rênes du pouvoir exécutif à titre de président à vie d’Haïti à la mort de celui-ci en avril 1971. Il fut cependant forcé d’abandonner le pouvoir le 7 février 1986, son gouvernement ne pouvant gérer les manifestations en cascade et abandonné surtout par les puissances amies. Il se réfugia en France où il vécut jusqu’au 16 janvier 2011, date de son retour en Haïti. A sa mort, il était âgé de 63 ans.

Getting your Trinity Audio player ready...

This content originally appeared on juno7 - Haïti News