409 nouveaux soldats int?grent les Forces Arm?es d’Ha?ti

Rappelons que le mercredi 14 ao?t 2019, ? la base militaire d’Anacaona, le pr?sident Jovenel Mo?se, accompagn? du Premier ministre d?missionnaire Jean Michel Lapin, en pr?sence des membres du haut ?tat-major de l’arm?e, des repr?sentants des 3 pouvoirs, de membres du gouvernement, de la soci?t? civile et d’autres personnalit?s, avait particip? ? la c?r?monie d’une promotion de 15 officiers, 23 aspirants sous-officiers et 248 soldats.

En ces temps de crise s?curitaire aigu?, Ha?ti a plus que jamais besoin de son arm?e comme composante de la force publique de s?curit? pour relever les immenses d?fis auxquels le pays est confront?, croit le ministre de la D?fense. <>, a indiqu? Enold Joseph. Il a par ailleurs soulign? la n?cessit? d’expansion du corps du g?nie militaire pour que l’arm?e puisse disposer d’unit?s de g?nie positionn?es dans le Nord et le Sud.

Hommes et femmes bien align?s, parade du peloton d’honneur, sous un ciel bleu clair, ainsi s’est d?roul?e, en pr?sence du Premier ministre Ariel Henry, des membres du gouvernement, le haut ?tat-major des Forces Arm?es d’Ha?ti, ladite c?r?monie le jeudi 22 d?cembre 2022, au terrain d’aviation militaire, ? Clercine 12. Ces soldats rejoindront le corps du g?nie, la section agricole, l’unit? de la garde nationale, entre autres services et l’administration des FAd’H.

