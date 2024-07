44 millions de dollars de la BID et du Partenariat mondiale pour soutenir l’éducation en Haïti

​

La Banque interaméricaine de développement, la fondation Education Above All et le Partenariat mondial pour l’éducation s’unissent pour améliorer l’accès à une éducation de qualité en Haïti

La Banque interaméricaine de développement (BID), la fondation Education Above All (EAA) et le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) ont lancé un projet de cinq ans visant à soutenir l’éducation en Haïti. Cette initiative vise à améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les enfants vulnérables, y compris ceux qui risquent d’abandonner l’école primaire, les enfants non scolarisés et les élèves handicapés.

Grâce à une subvention de 44 millions de dollars pour le projet quinquennal, le ministère de l’Éducation nationale (MENFP) sera en mesure de renforcer son système de gestion de l’information, de mettre en place des réformes efficaces des programmes et de garantir une gestion sectorielle de haute qualité, précise la BID dans un communiqué.

Le projet, ajoute-elle, abordera également les problématiques économiques et l’insécurité alimentaire auxquelles sont confrontés les ménages haïtiens en fournissant des repas scolaires. De plus, il améliorera la fréquentation et la rétention grâce à des cours de rattrapage, en réintégrant les enfants dans les écoles et en renforçant la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.

Le président de la BID, Ilan Goldfajn, a déclaré que : « Notre engagement envers Haïti reste inébranlable. Avec la fondation Education Above All, le Partenariat mondial pour l’éducation et d’autres partenaires, nous améliorons l’accès des jeunes vulnérables à une éducation de qualité, en fournissant des repas scolaires, des cours de rattrapage et en améliorant la persévérance scolaire dans le but d’offrir aux jeunes haïtiens un avenir meilleur ».

« Soutenir l’accès et la rétention d’une éducation primaire de qualité en Haïti n’est pas seulement un impératif moral, mais un investissement stratégique dans la stabilité et le développement à long terme du pays. Ce partenariat marque une étape importante dans notre mission de veiller à ce que les enfants les plus vulnérables – quelle que soit leur situation – aient accès à une éducation de qualité », a indiqué Fahad Al Sulaiti, PDG de la fondation Education Above All.

La détérioration de la situation sécuritaire en Haïti a aggravé les défis auxquels sont confrontés les enfants pour accéder à l’éducation et y rester. Dans la capitale, Port-au-Prince, de nombreux enfants des zones contrôlées par des groupes armés sont privés de leur droit à l’éducation en raison des fermetures d’écoles causées par la violence.

