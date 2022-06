46/36 : Magnum Band et Mizik Mizik attendus ce samedi ? New York

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Indiquer que Magnum Band a d?j? commenc? la c?l?bration de cet anniversaire est de bon ton. En effet, la bande a assur? une soir?e le 18 juin dernier en Floride. Un bal qui selon Dadou Pasquet, son num?ro 1, s’?tait bien d?roul?. Il fut invit? ? l’?mission Plateforme Magik le lundi 20 juin 2022. De sa longue intervention, l’on retiendra aussi que l’?v?nement pr?vu ce samedi est plac? sous le signe de la qualit?, de la comm?moration et de la fraternit?. <>, a-t-il fait savoir, s’exprimant autour du 46/36. Plus loin, la voix de <> a tenu ? pr?ciser que les deux entit?s s’accordent sur l’essence du 46/36, ? savoir une c?r?monie m?morable.

Le respect dont t?moigne Dadou Pasquet envers Mizik Mizik et le parcours de ce groupe est mutuel, Fabrice Rouzier, maestro de Mizik Mizik s’est ainsi exprim? autour du 46/36 : <>. Il a plus loin remerci? Evens Blaise de Jazz Enterprise d’avoir pens? ? Mizik Mizik pour cette affiche attrayante. Tout comme Dadou Pasquet, Fabrice Rouzier assure que tout est mis en place pour rendre ce spectacle m?morable. Il est d’ailleurs tr?s heureux de le partager avec l’audience new yorkaise.

Compte-tenu de l’anciennet? du Magnum band dont l’anniversaire est un pr?texte ? la r?alisation du concert-spectacle de ce 25 juin, Fabrice a ?mis ses consid?rations par rapport au groupe par ces mots : <>

Pour revenir au tandem Magnum Band/ Mizik Mizik, nous avons aussi questionn? les organisateurs. Car pour qui est de la r?cente g?n?ration (entre guillemets), il faut avouer que Magnum Band et Mizik Mizik font r?tro. Evens Blaise de Jazz Enterprise a soulign? que le choix est logique et strat?gique : <> explique-t-il en avan?ant qu’une affiche avec des groupes de g?n?ration diff?rente n’aurait pas n?cessairement atteint les objectifs commerciaux que tout investisseur projette. Son argument se base sur le fait que chaque g?n?ration aurait attribu? la soir?e ? l’autre, refusant de faire le d?placement et ce serait un ?chec.

Des trois interventions autour du 46/36, il en ressort que les efforts afin que la soir?e soit une r?ussite totale sont r?els. L’espace pr?vu pour la f?te sera am?nag?e de mani?re ? permettre ? ceux qui veulent rester assis de le faire et ? ceux qui veulent bouger d’?tre dans leurs ?l?ments. Rappelons que le 46/36 se tient au Melrose Balroom, ? Long Island, ? New York, le samedi 25 juin 2022.