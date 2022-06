46/36, une soir?e ? la hauteur de l’exp?rience de Magnum Band et Mizik Mizik

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dire que le bal ?tait attendu est un euph?misme, la longue file d’attente devant l’entr?e et les difficult?s de se garer pour ceux qui sont arriv?s tard suffisent ? le prouver. En effet, Jazz Enterprise a r?ussi le pari de faire sortir une autre g?n?ration de m?lomanes. Ce tandem peu ordinaire a ?t? plac? sous le signe du respect : celui existant entre musiciens valorisant le travail et la long?vit?. Pour l’occasion, c’est Magnum Band, doyen de la soir?e qui a d?marr? la f?te. Coinc?e dans le Uber qui doit nous d?poser au Melrose Balroom, une certaine col?re s’est empar?e de ma personne lorsque j’eus la confirmation que le bal a d?but?e avant mon arriv?e. New York et ses embouteillages, pis ces nombreux accidents sur l’autoroute. Et honn?tement, j’ai quitt? mon domicile un peu tard. Sans sp?cifier qu’avec ma roommate et mon amie de passage ce week-end-l?, on jouait ? celle qui mettait le plus longtemps ? se pr?parer, aller savoir pourquoi.



Tout ?? pour dire que j’ai manqu? l’interpr?tation de <>, deuxi?me morceau interpr?t? par Magum. L’un des plus connus, un de mes pr?f?r?s.

Une fois l’entr?e du club pass?, nous sommes accueillies par un Dadou Pasquet v?tu d’un veston vert, entour? de ses musiciens tout aussi bien affr?t?s pour la f?te. Parmi les musiciens que nous remarquons d’un premier regard : Clinton Benoit, tout de blanc v?tu ou encore la chanteuse Felina Baker qui accompagna Dadou sur “Se verite”. C’est la premi?re fois que je vois Magnum band sur sc?ne et j’ai tout de suite ?t? conquise par le playing et l’harmonie r?gnant au sein du groupe. L’exp?rience n’a pas de prix. Vrai. Impossible qu’un amant de la musique ne danse et ne profite du playing du groupe. <>, <> <>, sont parmi les autres titres interpr?t?s par le groupe aux 46 bougies.

Avant que Mizik Mizik ne prenne place, une plaque d’honneur a ?t? remise ? Dadou Pasquet. Une mani?re pour l’?quipe de Jazz Enterprise de le remercier de son apport ? la musique ha?tienne. Ce fut l? l’interm?de. Moins de 10 minutes apr?s ; Fabrice Rouzier et ses compagnons entamaient leurs premi?res notes. Avant que le groupe ne lance sa prestation, son maestro, Fabrice Rouzier a offert des compliments et des mots d’admiration ? l’endroit de Dadou Pasquet et de Magnum Band. Ensuite Mizik Mizik a assur? avec brio la deuxi?me partie de la soir?e, gardant haut le flambeau qualitatif initi? par Magnum. Avec des titres comme <>, <>, <>, <> ou encore <>, les musiciens du groupe ont tout simplement assur?s. La pr?sence et le sex-appeal de Manno Obas ont ?videmment apport? un plus ? la r?action de l’assistance d?j? bien ? fond dans le divertissement. ?videmment, elle ne s’est pas fait prier pour jouer aux choristes. M?me ceux qui ?taient sauvagement et/ou tendrement enlacer y participaient.

Plusieurs artistes connus dans la sph?re Compas ont particip? aux c?l?brations du 46/36. Citons parmi eux Armstrong Jeune. Il a chant? deux de ces titres phares parmi lesquels <>. Rolls Lain? dit Roro et Pouchon Duverger de Djakout #1 ?taient ?galement de la partie.

Le 46/36 a ?t? une r?ussite. Il a mis sur sc?ne deux groupes dont les titres sont des classiques de l’histoire du Compas. Et c’est avec regret qu’il a fallu rentrer.