46 juges d’instruction et 10 juges ? la cour d’appel nomm?s dans l’appareil judiciaire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le minist?re de la Justice et de la S?curit? publique (MJSP) vient de publier la liste des juges d’instruction renouvel?s dans les diff?rents tribunaux de premi?re instance du pays. Au total, 46 juges sont touch?s par ce renouvellement de mandat.

Pour la juridiction de Hinche, le mandat des juges d’instructions Erode Tercius, Nesly Phelle, Wesley Paul ont ?t? renouvel?s par le MJSP.

Grecia Norc?us, Tamara Dorc?an, Brunet Salomon, Yvelt Petit-Blanc et Gertha Elias sont nomm?s juges au tribunal de premi?re instance de la Croix-des-Bouquets.

Pour la juridiction de Port-au-Prince, Annie Fignol?, Blondine Th?lusma, Bredy Fabie, sont nomm?s juge et juge d’instruction au tribunal de premi?re instance. Rose-Maggy Brogela Shoute et Ninive Massena y sont nomm?s respectivement juge d’instruction au tribunal pour enfant de Port-au-Prince et juge d’instruction pour mineurs au tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince.

Ils sont au nombre de six juges nomm?s au tribunal de premi?re instance de Mirebalais. Il s’agit de Pascale Almenaide Raymond, Gradie Laura Nicole Jean-Louis, Jhonson Simon, Edwige Dorsainvil, Samson Jean et Louizia Andr?.

Le tribunal de premi?re instance des Cayes d?tient une liste de juges nomm?s par le minist?re de la Justice. En effet, le citoyen Claude Julien est nomm? juge et juge d’instruction au tribunal de premi?re instance des Cayes ; la citoyenne Rose Marthe Louis Jeune est nomm?e juge et juge d’instruction au tribunal des Cayes. Richard Toussaint est nomm? juge et juge d’instruction au tribunal de premi?re instance des Cayes.

S’agissant de la juridiction des Gona?ves, Wilince D?rival, Isaac Proph?te, Lubedet Dorsainvil et Guimy Thelot y sont nomm?s. Paul Osny Antoine, Huguens D’Ha?ti et Luvencia D?sir sont nomm?s au tribunal de premi?re instance de Saint-Marc.

Sur la liste des juges nomm?s au tribunal de premi?re instance du Cap-Ha?tien, figurent les noms de Petrique Duroc, Kerby Joseph, Hermione Saint-Juste.

En outre, suivant la liste publi?e, la citoyenne Maude Jean-Baptiste est nomm?e juge et juge d’instruction au tribunal de premi?re instance de Port-de-Paix. Pour la juridiction de la Grande-Rivi?re du Nord, Cl?guy Colas et Diane-Rose Victorin ont un mandat pour y si?ger. Jacquelin Fran?ois et Wilfrid Brutus sont ainsi nomm?s juge et juge d’instruction de Fort-Libert?

Dans la juridiction de Jacmel, Aumereau Laine, Immacula Jeannis et Jean Clivens Desrivi?res y sont nomm?s comme juge d’instruction au tribunal de Premi?re instance de Jacmel.

Trois juges sont nomm?s au tribunal de premi?re instance d’Anse-?-Veau. Il s’agit de Rony C?risier, Nesly Macena et Berthony Fleury.

Les autres juges nomm?s dans le syst?me sont Vilnor Alsaint , juge premi?re instance d’Aquin ; Jean Garry Lundy nomm? et juge d’instruction au tribunal de Premi?re de J?r?mie et Marie Claude Orig?ne Nertilus nomm?e juge et juge d’instruction au tribunal de Petit-Go?ve.

Le minist?re de la Justice a aussi soumis une liste de juges ? la cour d’appel ? la connaissance du secr?tariat technique du CSPJ. Ils sont au nombre de dix. Anes J. Joazeus, Vernet Simon sont nomm?s juges ? la cour d’appel de Hinche ; Emmanuel Z?phir, Frantz Elmorin et Ez?chiel Vaval sont nomm?s juge ? la cour d’appel des Cayes ; Henri Claude Adhemar nomm? juge ? la cour d’appel du Cap-Ha?tien. Enfin, Nerva Vilmont, No? Pierre Louis Massillon sont nomm?s juges ? la cour d’appel de Port-au-Prince.