? 47,2% en octobre, l’inflation explose le march? de la consommation en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les derni?res donn?es fournies par l’Institut ha?tien de statistiques et d’informatique (IHSI) font ?tat d’une forte flamb?e des prix observ?e en octobre 2022 au niveau de l’Indice des prix ? la consommation (IPC, 100 en 2017-2018) qui a atteint 277.7 contre 250.2 en septembre. Il en r?sulte en effet une augmentation mensuelle de 11 % et une inflation annualis?e de 47,2 %, soit les plus fortes augmentations observ?es depuis des lustres dans le domaine de la consommation en Ha?ti.

Selon l’IHSI, cette ?volution fulgurante de l’inflation peut ?tre imput?e, certes, au rench?rissement des prix mondiaux, ? la variation du taux de change, mais aussi et surtout aux niveaux ?lev?s de l’ins?curit? et de la crise du carburant enregistr?s en octobre, affectant ainsi d?mesur?ment les prix ? la consommation.

L’augmentation de l’IPC provient de la hausse de quasiment toutes les fonctions de consommation dont les plus importantes sont celles : des “Produits alimentaires et boissons non alcoolis?es” (12,3 % sur un mois et 53,1 % sur un an), des “Articles d’habillement et chaussures” (10,5 % sur un mois et 49,7 % sur un an), des “Meubles, articles de m?nage et entretien courant du foyer” (11,1 % sur un mois et 46,1 % sur un an) et de la “Sant?” (10,6 % sur un mois et 41,8 % sur un an).

Les produits qui ont le plus influenc? l’inflation annuelle sont :

– Alimentation : riz local et import? (75,5 % en moyenne), viande (56,2 % en moyenne), lait (52,8 % en moyenne) et pois sec (50,5 %) ;

-Articles d’habillement et chaussures : confection de v?tements (41,7 %), robe (52,8 %), costume, veste universelle (55,1 %), chemise (62,9 %), souliers et tennis (59,4 %) et sandale (61,2 %) ;

-Sant? : m?dicaments (41,4 %) et lunettes ? verres correcteurs (52,3 %) ;

– Meubles, articles de m?nage et entretien courant du foyer : meubles de salon (60,1 %) et salle ? manger (61,1 %).

Une forte acc?l?ration des prix a ?t? observ?e au niveau des produits import?s, soit 61,1 % en glissement annuel. Les produits locaux, quant ? eux, ont progress? de 39 % en moyenne.

Du point de vue r?gional, toutes les r?gions g?ographiques ont contribu? ? l’accroissement de l’inflation du mois d’octobre 2022. Cependant, d’apr?s les constats de l’IHSI, les variations les plus significatives par rapport au mois d’octobre 2021 sont celles enregistr?es pour l’Aire m?tropolitaine et le Sud qui ont cr? respectivement de 49,1 % et 49 %.

Cyprien L. Gary