The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La troisieme edition du Festival Entenasyonal Literati kreyol (FEI) se deroule du 1er au 5 decembre 2021 a Port-au-Prince et a Saint-Marc. Les organisateurs de cet evenement unique qui souligne la richesse et la diversite de la litterature creole proposent une programmation interessante en mode hybride. L’ecrivain haitien Lyonel Trouillot est l’invite d’honneur de cette troisieme edition de FEL qui se deroule autour du theme <>. Jude Duranty, ecrivain martiniquais, et Ena Eluther, ecrivaine guadeloupeenne, sont les invites speciaux.

La programmation riche et diversifiee propose aux amateurs de la litterature une quinzaine d’activites ; des lectures theatrales, des conferences, des expositions, des ateliers, des concerts de musique, des lectures jeunesse et des rencontres. Comme chaque annee, le festival est toujours un espace de rencontre. Un espace de rencontre parce que la litterature contribue indeniablement a la transmission des savoirs, au developpement du leadership de demain et au rayonnement de nos cultures.

Pendant cinq jours, le grand public et les professionnels du livre sont invites a renouer avec la litterature creole et la diversite de la culture caribeenne.

A quelques semaines, a peine du deroulement de cette belle fete litteraire mobilisant ecrivains haitiens et ecrivains etrangers (dont Martinique, Guadeloupe…), FEL, par la voix de son president, le poete et creoliste Jean-Baptiste Anivince lance un appel a l’Etat haitien et au secteur prive a apporter leur soutien a la realisation de cet evenement qu’il considere comme un cadeau de la jeunesse haitienne aux communautes creolophones du monde. <>.

L’invite d’honneur

Lyonel Trouillot est l’un des plus importants ecrivains haitiens engages. Il n’a fallu que le roman <> (Editions Deschamps, 1989) pour faire de Lyonel Trouillot l’un des ecrivains haitiens les plus influents de la litterature haitienne contemporaine. Lyonel Trouillot le merite. Il a fait de la litterature un combat. Un combat pour denoncer les inegalites sociales, l’exploitation et la violence. Son oeuvre est a la fois tres intellectuelle et profondement ancree dans la realite sociale, comme s’il y a un mystere a percer et un secret a reveler, que seule la litterature serait en mesure d’assumer.

Passionne de litterature depuis son plus jeune age, il a collabore a differents journaux et revues d’Haiti et de la diaspora dans lesquels il a publie de nombreux poemes et textes critiques. Professeur de litterature, journaliste, Lyonel Trouillot a ecrit une vingtaine de livres, dont <> (Actes Sud, 2009), <> (Actes Sud, 2011), <> (Actes Sud, 2013), <> (Actes Sud, 2016), <> (en creole) (Port-au-Prince: C3 Editions, 2016), <> ( Arles: Actes Sud, 2018) <> (Actes Sud, 2021)

Notons que l’OMDAC (Organisation martiniquaise pour le developpement de l’art et de la culture) la Fondation Maurice Sixto sont les partenaires de ce festival des son lancement en decembre 2019.