Dans le gouvernement Henry, se d?ploie Nesmy Manigat, ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle qui multiplie les initiatives. Il nomme de nouveaux directeurs, rencontre les acteurs du syst?me, donne de l’espoir aux anciens ?tudiants de l’Ecole normale sup?rieure qui attendent leur int?gration dans le syst?me ?ducatif. Nesmy Manigat revient au MENFP avec la m?me ?nergie au moment o? il administrait lors de son passage dans l’administration Martelly.

On ne sait pas si Nesmy Manigat arrivera ? int?grer dans le syst?me ?ducatif les centaines de jeunes dipl?m?s qui sont en attente. On ne sait non plus s’il fera fonctionner ? partir de janvier prochain les ?coles situ?es dans les quartiers contr?l?s par les gangs. On ne sait non plus si les nouveaux directeurs qu’il installe dans les directions techniques et dans les directions d?partementales seront plus performants que leurs pr?d?cesseurs. On ne sait non plus si son slogan <> va stimuler les pouvoirs publics ? une meilleure prise en charge du syst?me ?ducatif. Cependant une chose reste certaine : Nesmy Manigat tente, essaie et prend des initiatives. Lors de son premier passage au MENFP, il avait pris des mesures impopulaires, notamment ?liminer les examens officiels de la 6e ann?e et de la rh?to. Pour quels r?sultats ? De retour au minist?re, Nesmy Manigat a la possibilit? d’?valuer sa d?cision et la corriger si c’est n?cessaire.

Et si Nesmy Manigat communiquait cette envie de faire aux autres autorit?s du pays, notamment aux autorit?s polici?res et judiciaires ? Depuis tant?t six mois, Martissant, ce quartier de Port-au-Prince donnant acc?s au grand Sud, est devenu la vall?e de l’ombre de la mort. On ne compte plus les morts et les bless?s par balle sur ce tron?on. Le carnage de lundi soir devait ?tre la goutte d’eau qui fait d?border le vase. Apr?s les pertes en vies humaines enregistr?es entre le 24 et le 27 d?cembre, rien ne montre que nos autorit?s sont pr?occup?es par les crimes commis par les gangs ? Martissant. Sinon, elles n’expriment pas leur pr?occupation publiquement.

De Michel-Ange G?d?on, en passant par Normil Rameau et L?on Charles, pour arriver ? Frantz Elb?, la police se montre incapable de reprendre le contr?le de la troisi?me circonscription de Port-au-Prince. L’Etat perd m?me le contr?le de la route nationale # 2 ? hauteur de Martissant. Depuis l’op?ration de la police qui a tourn? en catastrophe ? Village-de-Dieu sous l’administration L?on Charles, la police semble avoir perdu toute envie d’affronter les gangs. Les membres de la population qui empruntent la route de Martissant le font ? leurs risques et p?rils. D’ailleurs, personne n’a de compte ? rendre pour les crimes commis ? Martissant.

Le carnage de lundi soir a choqu? l’opinion publique et plong? les proches des victimes dans une tristesse ?ternelle. Rien n’indique que ce sera le dernier carnage sur ce tron?on de route devenu un cimeti?re ? ciel ouvert. Nos autorit?s ne comprennent pas encore qu’il est urgent de prendre des mesures pour combattre l’ins?curit?. Nesmy Manigat doit enfin rappeler ? ses coll?gues du gouvernement concern? directement que <>.