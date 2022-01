The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste : Comment cela a ?t? pour 2021 et qu’attendez-vous de 2022 ?

K?nelt L?veill? : Pour 2021, avec les probl?mes que nous avons connus, les activit?s du cyclisme ont totalement ?t? ralentis, ajouter ? cela le s?isme du 14 ao?t dernier qui avait frapp? le grand Sud, particuli?rement la ville des Cayes et ses environs, consid?r?e comme le bastion du cyclisme ha?tien, et surtout la Covid-19 qui nous a beaucoup affect?s du fait que le gros de l’aide provient de l’?tranger. Je veux parler de l’Union cycliste internationale qui est un grand partenaire sur les plans financier et mat?riel.

Pour 2022, le programme d’activit?s se pr?sente tr?s surcharg? avec tout d’abord la Vuelta Ind?pendencia, pr?vue en f?vrier prochain en r?publique voisine, les Jeux de la Cara?be qui se d?rouleront ? la Guadeloupe durant la p?riode estivale, le championnat du monde sur route en septembre prochain en Australie et les Jeux Centre Am?rique et Cara?bes ? San Salvador, ainsi que d’autres comp?titions qui se d?rouleront en Am?rique et en Europe, tout ceci rentre dans le cadre de l’objectif <>.

LN : Pour que ce r?ve puisse devenir une r?alit?, sur quoi vous vous basez pour une assistance financi?re ?

KL : Comme je l’ai signal? plus haut, notre premier partenaire n’est autre que l’Union cycliste internationale (UCI). Ensuite, le Comit? olympique ha?tien (COH), l’?tat ha?tien, et pour finir, le secteur priv? des affaires. Les ?quipements ainsi que le mat?riel de cyclisme co?tent tr?s cher et gr?ce au support de l’UCI, je dois me rendre ? Miami pour les faire venir. Ils serviront ? l’?quipe nationale devant repr?senter Ha?ti ? ces comp?titions cit?es plus haut.

LN : Et du point de vue national, qu’en est-il ?

KL : Dans le but de promouvoir la pratique du cyclisme dans les quartiers d?favoris?s et afin de socialiser les jeunes de ces quartiers, la FHC mettra sur pied la 2e ?dition <>. Elle sera diff?rente de la premi?re tenant compte de la participation des jeunes issus de ces milieux d?favoris?s. Des comp?titions sont pr?vues tous les quinze jours, une fa?on ?galement de d?tecter d’?ventuels talents pour le futur, cela dans les cat?gories de 10 ? 18 ans et de 19 ans et plus. Nous saisissons l’opportunit? pour solliciter l’aide de l’?tat ha?tien en la circonstance tout en demandant aux autres f?d?rations et associations sportives de faire de m?me afin de sortir le pays de l’impasse.

LN : Avec quelle bicyclette ?

KL : D’abord, il va s’agir pour eux de p?daler sur des v?los ordinaires et nous proc?derons ? la formation de moniteurs et entra?neurs, question d’encadrer ces jeunes et de travailler ? l’?mergence d’une solide g?n?ration de <>.

LN : En ce qui a trait au d?roulement de la course du 2 janvier au Champ de Mars ?

KL : Elle a ?t? annul?e en raison du fait que cela demande beaucoup de planification et de d?bours qui ne peuvent se faire en une semaine.

LN : Et les filles dans tout cela ?

KL : On a des filles qui s’adonnent ? la pratique du cyclisme mais il nous faut un encadrement et un support technique de la part de l’UCI pour qu’elles puissent rivaliser avec les meilleures. Le cyclisme f?minin est diff?rent totalement du masculin qui exige beaucoup sur le plan de la pr?paration et sur les plans financier et mat?riel.

LN : Le mot de la fin ?

Kl : Une fois de plus un grand merci ? l’UCI, qui ne cesse de conjuguer ses efforts pour la bonne marche du cyclisme en Ha?ti. Il nous faut d’autres Saint-Vil Lisieux, K?nelt L?veill?, les fr?res Dur?, entre autres, pour la promotion et le d?veloppement du cyclisme en Ha?ti. Je profite de l’occasion pour souhaiter une bonne et heureuse ann?e ? la famille sportive ha?tienne en g?n?ral.

Propos recueillis par Emmanuel Bellevue