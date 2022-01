Sur la question de la corruption qui est un d?lit universellement abhorr?, il est plus facile de prononcer de grands discours que d’agir pour qu’aux ?lections ? la fin de l’ann?e 2022 ou ? la prochaine transition (de rupture) Ali Baba et les quarante voleurs ne soient pas aux commandes une fois de plus. La bonne gouvernance y est en jeu, question gravissime. Malheureusement les r?formes ?conomiques et institutionnelles (justice et police) sponsoris?es par la communaut? internationale depuis plusieurs d?cennies n’ont pas eu des impacts radicaux ou suffisants ? l’?chelle nationale. Cette propension ? l’?chec de la vie nationale souvent d?crite comme une marque de fabrique des Ha?tiens, y compris par les Ha?tiens eux-m?mes avec l’accompagnement des Blancs (la dissolution des FAd’H en 1995 en est un bel exemple), d?gage une ?trange et sombre aversion pour la modernit?, les lumi?res de la science et de la raison, la planification, l’ordre r?publicain. Cela fait des ann?es que notre pays, apr?s deux interventions onusiennes arm?es, voit l’ins?curit? et l’impunit? fructifier ? vive allure sans ?tre en mesure d’agir pour emp?cher la catastrophe qui s’annonce. Qui est qualifi? pour gouverner ?quitablement, en toute honn?tet? lorsqu’on a des mal ?lus, des ?lus contest?s ? Qui a la qualit?, pour combattre la corruption, ou pour voter des lois justes ?

Ce pays gangren? par la corruption depuis toujours mais avec une folle allure ? partir du coup d’Etat du 30 septembre 1991 suivi du d?sastreux embargo d’abord puis de l’effondrement des FAd’H, il faut le reconna?tre, au risque de secouer ceux qui doutent que le sujet soit important, est au bord de la faillite et si des actions d’Etat ne sont pas entreprises alors il risque de devenir un pays <>, sans avenir qu’il faut <> comme aurait dit mon ami inoubliable Vernet Larose. Un trou ? rats. Vivant de la charit? internationale et des expatri?s qui envoient de l’argent ? leurs familles (la diaspora), le pays qui a ?t? secou? par l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se traverse donc une grave crise ?conomique, institutionnelle, morale, s?curitaire et politique – une multicrise en somme – dont les effets se sont gonfl?s avec cette d?mocratie essentiellement ?lectorale insipide et ?puisante h?rit?e de la Constitution de 1987. L’un des plus flagrants concerne l’instabilit? et son corollaire direct, faute de forces de l’ordre suffisamment efficaces, l’ins?curit?.

La col?re des Ha?tiens ? travers les petrochallengers a explos? subitement en octobre 2018 et en f?vrier 2019 pour protester contre la dilapidation du fonds PetroCaribe noy?s dans le financement de 409 projets recens?s (2008 ? 2016), le financement du budget du BMPAD, le financement des centrales ?lectriques et le remboursement de la dette ? long terme envers le Venezuela et r?clamer le proc?s des pr?sum?s pr?varicateurs. <> Tout est dit ici. A noter que le pays ?tait d?j? sur la pente descendante dans les derni?res ann?es de la pr?sidence ? vie de Jean-Claude Duvalier tant sur le plan de la morale publique que sur le plan de la gestion des finances publiques. Publi? le 16 janvier 1987, le rapport du ministre de la Justice du CNG, Fran?ois St-Fleur, en t?moigne ?loquemment. Ha?ti, consid?r? autrefois comme un mod?le touristique dans la r?gion (bassin des Cara?bes), avait connu au moins deux grandes p?riodes de croissance ?conomique : sous Estim?-Magloire et au beau milieu des ann?es 1970 sous Jean-Claude Duvalier. A cet effet, l’id?e de progr?s collectif ?tait encore une id?e commun?ment partag?e au sein des plus hautes autorit?s de l’Etat. Entre 1991 et 1994, son ?conomie a affich? un d?clin spectaculaire tout en entra?nant des bonds extraordinaires en mati?re de contrebande, de trafic de stup?fiants, d’enrichissement illicite, de pillage des deniers publics. Les ?conomistes, les historiens, les lanceurs d’alerte se sont surtout focalis?s sur les minist?res, image r?ductrice de la corruption, car les directions d?concentr?es, les entreprises publiques et autres, en fait, sont aussi touch?es par l’?pid?mie de la pr?dation, gangren?es par le client?lisme. Il est vrai que corruption et impunit? sont incommensurables chez nous. L’amn?sie ou la banalisation des pratiques de client?lisme, de pr?varication, de kleptomanie est fr?quente. L’?re des <> – c’est-?-dire le couplage infernal de l’impunit? et de la kleptomanie – qui s’est imm?diatement ensuivie sur fond de tutelle d?guis?e et de privatisations n’a fait qu’empoisonner les esprits, tous gouvernement confondus, en entra?nant la faillite du pays avec des taux effrayants de pauvret? et de criminalit?. On pille les caisses de l’Etat autant en p?riode de transition que sous les gouvernements ?lus. Cette multicrise est due principalement ? la mauvaise gestion de l’administration centrale, ? l’impunit?, ? l’inertie des organismes de contr?le des d?penses publiques, ? la cupidit? et ? la b?tise de nos dirigeants et ? d’autres raisons structurelles et exog?nes.

Ce que Jean-Robert H?rard a expliqu? r?cemment avec un langage judicieux : <> (Le Nouvelliste vendredi 2 octobre 2020, Propos recueillis par Pierre Clitandre). La responsabilit? de cette situation d?sastreuse incombe en premier ? cette classe politique jug?e corrompue et incomp?tente et ? ses alli?s gloutons du secteur des affaires. Quand on s’aventure dans les d?dales des scandales financiers qui, chaque jour, font la une de nos m?dias, on hallucine. Les faits y aff?rents ont de quoi donner le tournis. Jamais il n’y a eu en Ha?ti autant de cas d’enrichissement rapide par des voies frauduleuses, de <>, de <> qu’au cours de ces deux derni?res d?cennies qui refl?tent la d?gradation de l’?tat des finances publiques et la paup?risation acc?l?r?e du pays ! Aucun d’entre eux n’a ?t? sanctionn? jusqu’ici par la justice. Aucun <> … Ce sont les <>, les kleptomanes attitr?s qui paradent et qui continuent ? vocif?rer sur nos ondes ? longueur de journ?e !

Cet ?tat flagrant d’impunit? g?n?ralis?e et, cons?quemment, d’ins?curit?, dit beaucoup de l’acceptabilit? de la corruption dans notre soci?t? et notre culture. Cela repr?sente une somme colossale, mais comme cet argent est d?tourn? au d?triment du bien-?tre g?n?ral (sant?, urbanisme, s?curit?, eau potable, ?ducation, culture, agriculture, etc.) est envoy? ? l’?tranger ou stock?, il ne fait qu’augmenter le nombre de <> qui proviennent de tous les courants politiques et id?ologiques et, cons?quemment, le nombre de familles pauvres dans le pays asphyxi? par la d?gradation rapide de leur situation, mais aussi celles qui appartenaient jusque-l? ? la classe moyenne et qui, elles non plus, n’arrivent plus ? couvrir m?me leurs d?penses alimentaires. Aussi, le peuple ha?tien, livr? ? lui-m?me, exc?d? par tant d’exactions, totalement d?senchant?, n’a pas b?n?fici? de l’apr?s-Duvalier ni mat?riellement ni dans le domaine de la moralit? publique. En proie ? la mis?re et ? l’incertitude, il croyait au nouveau monde parce qu’il pr?f?rait croire au changement qu’au statu quo.