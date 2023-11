5 Boîtes de Cartouches Saisies à Quartier Morin : interpellation de Pierre Louis Jackson

​

​

5 boîtes de cartouches ont été saisies à Quartier Morin, et les autorités compétentes ont procédé à l’interpellation de Pierre Louis Jackson.

La Brigade des douanes, en collaboration avec les douaniers du bureau du Cap-Haïtien et accompagnée des agents du BLTS, a effectué cette opération le jeudi 23 novembre 2023, au Cap Terminal II S.A (CTSA) à Quartier Morin. Les cinq boîtes de cartouches ont été saisies lors de la vérification du conteneur TCNU 613716-7 / Seal: Ant156787 / 97762065, arrivé en Haïti le 8 novembre 2023, à bord du navire SARA EXPRESS, battant pavillon d’Antigua et Barbuda et en provenance des États-Unis. L’expédition a été réalisée par Daniel Michel pour le compte de Vision Import-Export et Logistique.

Les cinq boîtes de cartouches se détaillent comme suit :– Trois boîtes de cartouches de calibre 12, chacune contenant 25 unités.– Deux boîtes de cartouches de calibre 9mm de marque Winchester et Lugger, chacune contenant 50 unités.

L’opération a également conduit à l’interpellation de Pierre Louis Jackson, constatée par le juge Gaspard Dorly. Après une vérification complète et intégrale de la cargaison, des scellés douaniers et judiciaires ont été apposés sur le conteneur de transbordement AMLU 936590-3 / Seal: 448104.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 24 Novembre 2023