5 disparus et 11 survivants dans le naufrage d’un petit bateau au large de La Gon?ve

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Une embarcation transportant 16 passagers, ayant embarqu? ? L?og?ne en direction du Nord du pays, peu avant minuit la veille, a fait naufrage au large de l’?le de La Gon?ve, t?t ce mardi 27 septembre, a confirm? pour Le Nouvelliste Eric Pr?vost Junior, directeur g?n?ral du Service maritime et de navigation d’Ha?ti (SEMANAH) . Apr?s une journ?e de recherche, 11 survivants ont ?t? ?vacu?s et 5 passagers sont toujours port?s disparus, selon M. Pr?vost.

