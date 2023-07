5 juillet 2021: Ariel Henry est nommé premier ministre d’Haïti, deux jours avant l’assassinat du président Jovenel Moïse

​

“Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir”, disait Aimé Césaire. Voici l’éphéméride du 5 juillet 2021.

5 juillet 2021: Ariel Henry est nommé premier ministre de la République d’Haïti par arrêté présidentiel. Deux jours plus tard, le président Jovenel Moïse est assassiné par des mercenaires colombiens dans sa résidence privée. Ariel Henry sera installé dans ses fonctions le 20 juillet 2021 suite à un bras de fer avec Claude Joseph, premier ministre par intérim au moment de l’assassinat. Ce dernier ne voulant pas céder le pouvoir a dû le faire après les pressions de la communauté internationale.

5 juillet 1934: visite du président américain Franklin Delano Roosevelt au Cap-Haitien. Il devient ce jour-là le premier président américain en fonction à fouler le sol d’Haïti. Il signa avec le président Sténio Vincent un agrément qui conduirait à la fin “virtuelle” de l’occupation américaine en Haïti.

5 juillet 1908: un incendie détruisit plus d’un quart de la capitale, Port-au-Prince. Le feu qui éclata dans un immeuble en ruines à l’angle des rues de la Réunion et des Casernes ne tarda pas à se propager, attisé par un vent impétueux, et atteignit l’arsenal qui explosa. 1,200 maisons détruites, plus de 10,000 sans abris, tel fut le bilan de cet incendie.

5 juillet 1868 : Sylvain Salnave déclina le titre d’empereur très aimé des militaires malgré ses exactions et ses tendances dictatoriales, Sylvain Salnave fut proclamé empereur par les troupes de la garnison de Port-au-Prince. Il déclina le titre.

5 juillet 2022 : 4 employés de l’Office national d’assurance vieillesse (Ona) sont kidnappés à Port-au-Prince. Ils revouvreront leur liberté contre rançons, le 13 juillet 2022.

