5 Juin 1862 : les États-Unis reconnaissent l’indépendance d’Haïti

“Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir”, disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 5 juin 2023

5 Juin 1862: une résolution votée par le Congrès des Etats-Unis et approuvée par le président Abraham Lincoln reconnaît l’indépendance d’Haïti et celle du Liberia. Le 12 juillet de la même année, le premier représentant diplomatique américain en Haïti sera nommé en la personne de Benjamin F. Whidden avec le titre de commissionnaire et de consul général.

5 juin 2011: des militaires appartenant à la MINUSTAH, revenant d’un séjour aux États-Unis, refusent de se soumettre à l’inspection douanière obligatoire à l’aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince. Ils firent appel à leurs frères d’armes qui manu militari vinrent « interrompre le travail de vérification des douaniers, prendre [leurs] bagages et repartir avec [eux] ». Une enquête avait même été ouverte par les responsables de cette mission sur cet incident.

5 juin 2003 : publication dans le journal officiel “Le Moniteur” de la loi relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants.

5 juin 2006: le président de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), Luis Alberto Moreno, visite Haïti. Avec les autorités haïtiennes, il a discuté sur le soutien de cette institution bancaire « aux priorités du plan de pacification social proposé par le président René Garcia Préval.

5 juin 1864: arrivée en Haïti des premières sœurs de Saint Joseph de Cluny. Appelées en Haïti par Mgr. du Cosquer pour l’éducation de la jeunesse féminine, les premières sœurs s’installèrent chez la veuve Sark. Plus tard, elles s’établirent dans une maison située à l’angle des rues Pavée et de l’Abreuvoir où elles ouvrirent un pensionnat et une école.

5 Juin 1950: création d’un Conseil Consultatif par la junte du 10 mai. Arrivée au pouvoir à la faveur du coup d’État contre le président Dumarsais Estimé, cette junte, présidée par le général de brigade Franck Lavaud et ayant pour membres les colonels Antoine Levelt et Paul E. Magloire, créa un Conseil Consultatif de 25 membres pour l’assister dans les affaires législatives, le parlement ayant été dissous le jour du coup d’État.

