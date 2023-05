5 présumés bandits arrêtés puis renvoyés en Haïti par la République dominicaine

​

Cinq (5) présumés bandits arrêtés par les autorités de l’immigration dominicaine puis renvoyés en Haïti.

République dominicaine.- Des agents de la Direction générale de la Migration (DGM) ont arrêté et renvoyé en Haïti cinq individus, présentés comme des membres d’un gang opérant dans le pays, rapporte le journal Diario Libre ce dimanche 14 mai.

Citant un communiqué de la DGM, le journal dominicain précise que ces criminels présumés répondant aux noms de Yosel, Disón, Usnel, Huonel et Ernest, ont été arrêtés dans la communauté de Los Arroyos, dans la province de Barahona.

Ces individus étaient recherchés pour de multiples forfaits tels que meurtre, vol aggravé, vol à main armée, entre autres. Ils ont été remis au responsable de la POLIFRONT, Exumé Jean Wilkens, au niveau de la frontière à Malpasse, pour être rapatriés en Haïti.

Selon le journal, ces individus n’avaient pas de documents les accréditant comme étrangers avec un statut d’immigration régulier en République dominicaine ni de pièces d’identité émanant d’Haïti au moment de leur arrestation.

Récemment, des agents de la Direction Générale des Migrations (DGM) ont arrêté Mykaisonne Yeye Fen, un présumé bandit appartenant au gang « 5 segonn » sur l’autoroute Duarte, à Santo Domingo. Cet individu a été remis aux autorités haïtiennes. Un autre présumé membre de la même bande criminelle dénommé Jeff Yeye avait été appréhendé quelques jours auparavant en République dominicaine.

Ces arrestations interviennent au moment où des membres de gang sont tués et brûlés par des civils au niveau de plusieurs quartiers de la région métropolitaine et des villes de province. Plus de 100 cas de lynchages ont été rapportés depuis le début de ce mouvement dénommé « Bwa Kale » le 24 avril dernier. Samedi 14 mai, quatre présumés bandits qui transportaient des armes et des munitions à bord d’un minibus ont été lapidés puis brûlés aux Gonaïves par des membres de la population.

De son côté, la Police Nationale d’Haïti (PNH) mène depuis plusieurs jours des opérations à l’entrée sud de Port-au-Prince, fief de plusieurs bandes criminelles. S’il n’y a pas encore de bilan officiel, les informations qui circulent font état de plusieurs hors-la-loi tués dans des affrontements avec les agents de l’ordre.

