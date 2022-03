50 ans pour l’AS Tigresses, une reference sportive en Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les activites commemorant la celebration des 50 ans d’existence de l’Association Sportive Tigresses-Tigers ont ete lancees le 14 decembre. Les dirigeants de l’association avaient alors promis de devoiler un peu plus tard le logo officiel du 50e du club. Au cours de ses 50 annees, l’association a marque le paysage sportif haitien, de facon extraordinaire, que ce soit sur les terrains ou en dehors, avec des prouesses sportives, jusqu’ici inegalees. C’est la raison pour laquelle le directoire de l’Association a fait le choix de placer cette celebration sous le signe de la mise en lumiere de la belle histoire de l’ASTT.

<>, avait commente Marckens Armony, coordonnateur general de l’AS Tigresses-Tigers.

Cinquante jours avant la celebration du 50e anniversaire du club, l’unite de communication de l’ASTT a pu permettre aux fans et sympathisants du football et de volley-ball de mieux connaitre l’equipe jaune et noir. En 1981, le club partit a la conquete du volleyball haitien… La premiere generation a battu tous les records en Haiti jusqu’a celui de rester invaincue durant six annees consecutives (1982-88). Dans cette tranche d’histoire, les dirigeants remercient Rolande Barthelemy, Joyce Bernadin, Pascale Brignol, Rachelle Pierre Louis, Lesly Eugene Larrieux, Beatrice Guillaume, Valiollah Saint Louis, Brigitte Rousseau, Edwige Jean Baptiste, Marie Michele Wolf, Yael Timmer, Regine Romulus, Jona Lubin, Mercia Desroches, Yannick Barnabe, Marina Gourgue, Ermite Adam, Marie Jose Beauplan, Marjorie Malary, Linda Laneau, Marielle Blot, Yanick Sanon, Bernadette Paul et Margarette Graham qui allait etre une presidente emblematique de l’equipe.

En 1985 une equipe masculine a ete creee : les Tigers. Dans le premier groupe on comptait : Rossellin (Proposs) DESROCHES, Bernard ANDRE, Roudy Gemedy, Frerot Edouard, Abel Metellus, Edouard Jean Baptiste, Serge Jean Baptiste, Rony Civil, Yves LARRIEUX, Maxwell. Le savoir-faire et la determination de ces jeunes leur ont permis de se classer rapidement parmi les meilleures equipes masculines de volley-ball du pays.

Avec un style de jeu attrayant et moderne, les premieres Tigresses ont etabli cette tradition d’excellence qui a traverse les decennies. Faisaient partie du groupe de la 1ere equipe : Hansy Raymond Lescouflair, Nella Joseph, Elsie Georges, Ginette Cherubin, Rose Irene Verdier, Sony Dessources, Kettly Morissette, Farrell Toussaint, Marie Antoinette Gauthier, Marie Louise Gauthier, Rose Gauthier, Jacqueline Gauthier, Nicole Moriset, Vertulie Vincent, Danielle Dascy, Jacqueline Georges, Michelle Etienne, Nandsie Alexandre, Yolette Simon, Camille Compere, Anne Andre Moriset, Nicole Morisset et Danielle Augustin.

Les Tigresses-Tigers dominerent le volley-ball haitien dans les annees 1990-2000. En plus de quelques anciennes dont Marina Gourgue, Ermite Adam et Pascale Brignol, ce groupe etait constitue de Nadege Pamphile, Claudine Antenor, Marjorie Saint Simon, Soudnie Rivette, les soeurs Carlyne et Fabiola Denis, Gerthy Valme, Carine Magloire, Yvenia Hilaire etc… Du cote des messieurs, mene par l’emblematique capitaine Ralph Adolphe, le groupe comptait Wesley Duvalsaint, Garnel Pierre, Robert Magloire, Jean-Denis Destine, Reginald Souriac, Joel Thebaud, Roudolphe Gaetan, Gregory Allen, Reginald Saint Louis, Junior Mendes, Ernson Moise, entre autres…

En football, avec une deuxieme generation de Tigresses les unes plus talentueuses que les autres, la releve a ete assuree avec succes. Dans les annees 90, il y avait les joueuses : Elsie Georges, Magalie Lundi, Elirose Jean Louis, Alourdes Guerrier, Woodlene Jacques, Mirlande Teleus, Carlyne Denis, Denise Cajuste, Solande Pierre, Sandra Zephyr, Solange Maitre, Santia Francois, Geraldine Calixte, Gertrude Bonhomme, Saint Anne Pierre, Marlene Celestin, Michel-Ange Pierre, Geraldine Valentin, Gina Montinard, Mirlande Bien-Aime, entre autres. Et un peu plus tard, on a pu compter sur : Natacha Cajuste, Fiorda Charles, Wisline Dorce, Marie Daphne Cadet, Mona Bercier, Soline et Eline Bellevue, Carmela Aristilde, Sophia Batard, Kensie Bobo, Darlene Beauciquot, Melissa Pierre Louis, Pharana Jean-Louis, Loveline Placide, Joanne S. Charles.

L’association est fiere de cette nouvelle generation qui domine le volley-ball haitien depuis plus de 10 ans, particulierement avec deux doubles inedits : Championnes Nationales et Championnes de la Ligue de l’Ouest. Bravo a Grazielle Chery, Dajna Blemur, Caroline Graham, Solaida Pierre, Djoulissa Mathe, Marie Lyne Antoine, Kensley Derosier, Ismay Caraballo, Yoslay M. Garcia, Gaielle Berris, Nephtalie Pierre Louis, Rayanne Dupre, Taverne Westerline, Angeline Toussaint, Lyd Esther Telfort, Edlie Azenard.

En football, le formidable programme de formation des jeunes, a travers l’Academie Camp Nou, mis sur pied par la FHF, a permis l’emergence de nouvelles joueuses, dont la derniere generation des Tigresses. Nerilia Mondesir, Batcheba Louis, Melissa Dacius, Soveline Beaubrun, Jennifer Limage, Esnada Lebrun, Roseline Eloissaint, Phiseline Michel Abaina Louis. De ce groupe, on compte egalement : Dumornay Melchie Daelle, Tabita Dougenie Joseph, Rutny Mathurin, Angeline Gustave, Lovelie Nadine Pierre, Sarafina Joseph, Vladine Mervilus , Nadine Millien , Rosiane Jean, Ronise Joseph, Whitmila Alcide Pierre, Taina Gervais,

Jonie Gabriel, Emma Jean, Flero Dina Surpris, Fabiola Saint Fleur, Dolores Jean Thomas, Beurnangie Adrien, Naphtaline Clemeus, Beatrice Etienne, Loudegina Louis, Rose Pierre Line France et Dayana Pierre Louis.

Nombreux sont les anciens de l’ASTT devenus entraineurs aujourd’hui. Citons entre autres, Natacha Cajuste, Fiorda Charles, Watson Emile, Sophia Batard, Geraldine Calixte et Allan Jean Louis. Ils ont tous a leur facon marque l’histoire du club, veritables pourvoyeurs de joueurs et/ou joueuses en equipe nationale (football et volley-ball).

Pour lancer les activites commemoratives du 50e anniversaire de l’AS Tigresses – Tigers, le samedi 5 fevrier, a partir de 8 h 30 du matin, en la salle paroissiale de la chapelle du Perpetuel Secours des freres de Juvenat, sise a l’avenue Panamericaine (Petion-Ville), une conference de presse sera donnee par les responsables du club ayant pour slogan : <>.

Bonne fete a l’AS Tigresses – Tigers !