L’ing?nieur-agronome converti en paysan influenceur sur les bonnes pratiques culturales s’offusque de la disparition des bonnes pratiques agricoles dans le pays, particuli?rement dans le d?partement du Centre. Le manque de volont? politique et l’exode rural constituent des handicaps pour le d?veloppement du pays. Le responsable de la ferme de Colonie demande aux d?cideurs politiques de renforcer les capacit?s de production des paysans de Baptiste et des autres communes du Plateau central en vue de sortir le pays de l’orni?re du sous-d?veloppement et de l’ins?curit? alimentaire.

