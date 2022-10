6-2, Ha?ti ?limine les ?tats-Unis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce dernier a bien lanc? les hostilit?s ? la 18e minute avant de voir les Am?ricains ramener le score ? ?galit? en toute fin de premi?re partie. Dans une seconde p?riode plus intense, il redonna l’avantage aux siens ? la 50e minute, m?me sc?nario : l’?quipe am?ricaine ?galisa (2-2) ce qui laissa place aux prolongations durant lesquelles Redondo (57e, 64e), John Spinoza (62e) et Saviola Charles (63e) furent sans piti?, offrant ainsi ? la s?lection ha?tienne le billet qualificatif aux quarts de finale. Un r?sultat qui rappelle sans doute aux Am?ricains la derni?re d?culott?e prise en amical par cette m?me ?quipe ha?tienne (6-0) le 9 juillet dernier.

