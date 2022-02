6 personnes sur 7 dans le monde souffrent d’un sentiment d’insecurite, rapporte le Programme des Nations unies pour le developpement

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les progres mondiaux en matiere de developpement humain ne conduisent pas automatiquement a un plus grand sentiment de securite, selon un nouveau rapport du Programme des Nations unies pour le developpement (PNUD) sur la securite humaine publie ce mardi 15 fevrier.

De nouvelles donnees et analyses dans le rapport Nouvelles menaces pour la securite humaine a l’ere de l’anthropocene montrent que le sentiment de securite des personnes est au plus bas dans presque tous les pays, et meme dans les pays les plus riches, malgre des annees de succes en matiere de developpement. Ceux qui beneficient de certains des niveaux les plus eleves en matiere de sante, de richesse et d’education font etat d’un niveau d’anxiete superieur a celui d’il y a 10 ans, peut-on lire dans un communique du PNUD.

Pour remedier a cette discontinuite entre le developpement et le sentiment de securite, le rapport appelle a une plus grande solidarite transfrontaliere et a une nouvelle approche du developpement qui permet aux personnes de vivre a l’abri du besoin, de la peur, de l’anxiete et de l’indignite.

<>, a declare Achim Steiner, administrateur du PNUD. <>.

La necessite d’agir des a present n’a jamais ete aussi evidente, car de nouveaux resultats montrent que l’esperance de vie mondiale a la naissance a diminue pour la seconde annee consecutive a cause de la Covid-19, et que les mesures globales de developpement humain sont egalement en baisse. En outre, le changement climatique est susceptible de devenir l’une des principales causes de deces dans le monde. Meme avec une attenuation moderee des emissions, quelque 40 millions de personnes pourraient mourir a cause des changements de temperature avant la fin du siecle, selon ce communique.

Le rapport passe en revue un ensemble de menaces devenues plus importantes ces dernieres annees, notamment celles posees par les technologies numeriques, les inegalites, les conflits et la capacite des systemes de sante a relever de nouveaux defis comme la pandemie de Covid-19. Pour faire face a ces menaces, selon les auteurs du rapport, les decideurs politiques devront considerer la protection, l’autonomisation et la solidarite de facon interdependante afin que la securite humaine, les considerations planetaires et le developpement humain fonctionnent ensemble et non de maniere conflictuelle. Cela signifie que les solutions apportees a un probleme particulier ne doivent pas exacerber d’autres problemes.

<>, a declare Asako Okai, sous-secretaire generale des Nations unies et directrice du bureau de crise du PNUD.

Le rapport note egalement la forte association entre la baisse des niveaux de confiance et le sentiment d’insecurite. Les personnes ayant des niveaux eleves d’insecurite humaine percue sont trois fois moins susceptibles de trouver les autres dignes de confiance.

Parmi les autres nouvelles conclusions du rapport, citons :

o Les pays les plus developpes ont tendance a mieux tirer partie des avantages associes aux pressions planetaires et a en subir moins les consequences, ce qui montre a quel point le changement climatique accentue les inegalites.

o Environ 1,2 milliard de personnes vivent dans des zones touchees par des conflits, dont pres de la moitie (560 millions) dans des pays qui ne sont generalement pas consideres comme fragiles, ce qui indique que les idees traditionnelles sur les pays les plus vulnerables aux conflits doivent etre revues.

o En 2021, malgre le PIB mondial le plus eleve de l’histoire et bien que les vaccins Covid-19 soient devenus plus facilement accessibles dans certains pays, l’esperance de vie mondiale a diminue pour la deuxieme annee consecutive. Elle est en baisse d’environ un an et demi en moyenne par rapport a un monde pre-Covid-19.

o Il existe des ecarts importants et croissants dans les systemes de sante entre les pays. Selon le nouvel Indice d’universalisme des soins de sante contenu dans le rapport, l’inegalite des performances des soins de sante entre les pays a developpement humain faible et tres eleve s’est aggravee entre 1995 et 2017.

Le concept de securite humaine, introduit pour la premiere fois dans l’important Rapport sur le developpement humain de 1994 du PNUD, a marque une rupture radicale avec l’idee selon laquelle la securite des personnes ne devrait etre evaluee qu’en examinant la securite territoriale, en demontrant qu’elle devait plutot etre mesuree en prenant en consideration l’importance des besoins fondamentaux des personnes, de leur dignite et de l’assurance de pouvoir vivre des vies securisees, selon ce rapport.