66 policiers distingu?s pour leur engagement et leur professionnalisme

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ariel Henry a indiqu? que lors de son investiture comme Premier ministre le 20 juillet 2021, l’institution polici?re ?tait d?moralis?e, d?mobilis?e, se questionnant sur son efficacit? et sa mission de prot?ger et servir la population. ? en croire le Premier ministre, ses 12 mois comme chef du Conseil sup?rieur de la PNH ont permis de redonner confiance aux agents <>, a-t-il soutenu.

? d?faut des d?corations pr?vues en la circonstance, soixante-six policiers ont re?u des lettres de f?licitations, le mercredi 20 juillet, pour des actions d’?clat pos?es dans l’exercice de leurs fonctions. Le Premier ministre Ariel Henry, accompagn? de membres de son gouvernement, de membres du haut ?tat-major de la PNH ?tait pr?sent ? la salle de conf?rence de la direction g?n?rale, visiblement pas am?nag?e pour l’activit?, pour t?moigner la reconnaissance de l’?tat des sacrifices des policiers, invit?s ? redoubler d’efforts pour que la s?curit?, la protection des vies et des biens et de toute personne vivant sur le territoire national soit garantie, a indiqu? Frantz Elb?, directeur g?n?ral de la PNH.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.