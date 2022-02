70 ans pour la Societe haitienne d’aide aux aveugles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

23 fevrier 1952 – 23 fevrier 2022. La Societe haitienne d’aide aux aveugles fete ses 70 ans d’existence au service des malvoyants et des non-voyants. Une date importante pour une institution qui a evolue et resiste durant la periode de la dictature des Duvalier. Toute une panoplie d’activites est programmee pour l’occasion. Marie Laurence Jocelyn Lassegue, responsable de communication, malvoyante, evoque un agenda rempli.

Entre formation en entrepreneuriat sur comment investir prevue mardi et un service oecumenique suivi du texte silhouette a l’hotel La Reserve, une journee portes ouvertes et consultation oculaire figure egalement dans le menu, sans compter une conference virtuelle sur la dynamique du handicap suivie des temoignages de reussite et d’une soiree d’animation.

En conference de presse ce lundi 21 fevrier avant le jour-J, le coordonnateur de la SHAA a fait l’historicite d’une institution qui a connu des hauts et des bas et qui garde son leitmotiv. <>, a rappele le Dr Michel Pean.

Sous le regime de Duvalier pere, l’institution a failli fermer ses portes apres le voyage a l’etranger du fondateur de la SHAA en 1962. De 1962 a 1982, la tache n’a pas ete facile, si l’on en croit le Dr Michel Pean. Pour le coordonnateur de la SHAA, l’inclusion ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap, lui qui a integre l’equipe de la SHAA en 1986 apres la chute des Duvaliers avec comme coordonnateur l’ecrivain Roger Dorsainvil.

<>, se souvient le Dr Pean, qui se donne le satisfecit d’avoir aide a la deconcentration de l’institution qui est presente desormais dans huit departements geographiques du pays.

De son cote, la representante du groupement des femmes aveugles, Bedjoane Sulface, se felicite que les femmes aveugles aient acces a l’education, voire a l’universite. Elle se rejouit de l’integration de plusieurs femmes aveugles dans l’administration publique a la suite d’un concours.

Bedjoane Sulface dit travailler a l’amelioration, a la promotion economique et sociale de toutes les femmes haitiennes aveugles vivant en Haiti sans discrimination de couleur, de religion ou de classe sociale.

Diminuee par l’insecurite

L’insecurite qui sevit dans le pays ralentit les activites de la SHAA a travers le pays, si l’on en croit le coordonnateur Pean. Le travail de rehabilitation a base communautaire a recu un veritable coup d’arret a cause du climat securitaire insoutenable. <>, a-t-il avance.

<>, a revele le Dr Pean, regrettant que la crise sanitaire et securitaire affecte serieusement la Societe haitienne d’aide aux aveugles.

Toutefois la SHAA ne s’arrete pas la. Une centaine d’eleves en situation de handicap ont ete encadres. Ils ont pu reussir leur bac et integrent l’universite pour sortir avec leur diplome. Le coordonnateur de la SHAA dit investir entre autres dans des soins oculaires et dans des activites generatrices de revenus avec une filiere de credit et d’epargne au profit des malvoyants et non-voyants.

Le coordonnateur de la SHAA dit renforcer et instaurer un certain nombre de services, dont le service de rehabilitation communautaire, le service de readaptation fonctionnelle, le service d’education integree, le service de production de documents adaptes, le service de bibliotheque specialisee avec des ouvrages en caractere regulier et en braille.

La construction du batiment, une priorite

Depuis le seisme meurtrier de 2010, la Societe haitienne d’aide aux aveugles (SHAA) fonctionne dans des structures provisoires. 12 ans apres, le Dr Pean veut voir un batiment flambant neuf conforme aux normes parasismiques, paracycloniques et d’accessibilite universelle.

Selon lui, la construction du batiment est le projet phare de la SHAA. Pour y arriver, il dit compter sur le soutien de tous les Haitiens et des institutions et personnalites etrangeres.