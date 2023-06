8 juin 1967: 19 officiers de l’Armée exécutés sous le commandement de François Duvalier

​

“Un peuple sans mémoire est un peuple sans mémoire”, disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 8 juin 2023.

8 juin 1967 : exécution de 19 officiers de l’Armée d’Haïti. Ces officiers furent exécutés par leurs frères d’armes dont le général Gérard Constant et le Colonel Max Dominique, gendre de Duvalier.

8 juin 1993 : Marc Louis Bazin démissione comme premier ministre. Nommé par les militaires, quelques neuf mois plus tôt, Marc Louis Bazin dirigea un exécutif monocéphale (Joseph Nérette qui fut le président provisoire des putschistes du 30 septembre 1991, ayant démissionné le jour même de sa nomination, le 19 juin 1992). Plus d’un pensent que le premier ministre Bazin fut remercié par les militaires parce qu’il avait renvoyé quatre ministres soutenus par ces derniers; celui-ci, toutefois, dans sa lettre de démission mentionna des difficultés dues aux pressions et menaces proférées contre ses ministres.

8 Juin 1950 : clôture de l’Exposition du Bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince. Celui qui avait été à l’origine de l’Exposition, le président Dumarsais Estimé, fut renversé quelques mois plus tôt et remplacé par une junte militaire composée du général de brigade Frank Lavaud, des colonels Antoine Levelts et Paul E.

Magloire. Malgré la chute d’Estimé, l’Exposition continua de susciter l’intérêt des touristes et des Haïtiens. La cérémonie de clôture fut des plus simples. Elle consista en la descente des étendards des nations et organisations participantes et leur dépôt dans la coupole de la Chapelle Vaticane de la cité de l’Exposition.

8 Juin 1802 : Toussaint Louverture est embarqué sur la frégate “La Créole”. Arrêté la veille après avoir été berné par le général brunet, Toussaint emmené aux Gonaïves, est embarqué est embarqué sur “La Créole”, une frégate qui mouillait dans la bien de la ville. On l’emmenait au Cap ou il fut transféré sur le navire “Le Héros” qui partait pour la France.

8 Juin 1863 : Fabre Nicolas Geffrard dissout le parlement

Par un simple décret, Geffrard renvoya les parlementaires qui avaient demandé à l’exécutif des détails et explications sur le budget. De nouvelles élections eurent lieu et un nouveau parlement entra en fonction le 7 septembre de la même année. Ce geste éroda la popularité de Geffrard.

