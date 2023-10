80% de la zone métropolitaine entre les mains des gangs, et le pays compte plus de 200 gangs, selon le rapport de l’ONU

​

80% de la zone métropolitaine entre les mains des gangs, selon le rapport de l’ONU. Les 20 % restants ne sont pas non plus à l’abri de leurs incursions. Le pays compte plus de 200 gang.

Le tout dernier rapport du groupe d’experts mandaté par le conseil de sécurité des Nations-Unies révèle des données macabres sur le pays avec une violence des gangs qui touche l’ensemble de Port-au-Prince notamment. « Les gangs contrôlent ou tiennent sous leur influence 80 % de la zone métropolitaine, mais les 20 % restants ne sont pas non plus à l’abri de leurs incursions», précise le rapport.

L’insécurité qui gangrène le pays a des répercussions sur tous les secteurs et nous enfonce davantage dans la crise. Mais le rapport douche également le gouvernement en place pour son incapacité à résourdre le problème de l’insécurité et à remettre en place les institutions démocratiques à travers des élections.

«L’absence de représentants élus, les fortes divisions politiques et la lenteur de la transition politique concourent à maintenir une très mauvaise gouvernance, qui ne favorise pas une action efficace des autorités face aux crises sociales et économiques actuelles ou liées à la sécurité. Les problèmes politiques et l’insécurité rendent incertaine la tenue d’élections cruciales tant attendues», lit-on dans ce rapport.

Le groupe d’experts estime que les niveaux de violence et la profondeur de la cruauté auxquels les gangs sont prêts à se laisser aller quand ils commettent ces violations des droits humains sont sans précédent. Cette violence et cette insécurité ne compromettent pas seulement la transition politique, elles anéantissent l’économie nationale et menacent l’avenir du pays, car nombre d’enfants ne vont pas à l’école et nombre de personnes qualifiées quittent le pays.

200 gangs armés dans le pays

Selon le rapport des experts mandaté par l’ONU, les gangs unissent de plus en plus leurs forces dans le cadre d’alliances multiples pour exercer un contrôle sur de vastes portions de territoire. Il estime qu’il y a environ 200 gangs opérant actuellement en Haïti, mais il est difficile de donner des chiffres précis, notamment parce qu’il est difficile de distinguer réellement un gang d’une base (baz) qui intervient en légitime défense ou qui commet de petites infractions, reconnaissent les experts.

Par ailleurs, le rapport précise qu’environ 23 grands gangs opèrent dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (département de l’Ouest), regroupés autour de deux coalitions principales. Le « G9 en famille et alliés », dirigé par Barbecue et le G-Pèp, dirigé par Gabriel Jean-Pierre (alias « Ti Gabriel »). Parallèlement, plusieurs autres gangs indépendants concluent des alliances opportunistes, tant entre eux qu’avec le G9 ou le G-Pèp.

