83 ans pour la gardienne officielle de la pensée en Haiti

Les 83 ans de la Bibliothèque Nationale d’Haïti (BNH) ont été célébrés avec faste à Petit-Goâve du 25 au 26 mars 2023. La BNH, qui est la gardienne de toute œuvre de la pensée haïtienne, a organisé plusieurs activités pour marquer cet événement historique.

Le samedi 25 mars 2023, une conférence-débat autour de l’intérêt politique de la lecture a été organisée avec la participation de Kerby VLIMA, journaliste, écolier et membre de RELITT, ainsi que Yvener DESROSIERS, Doctorant en géographie et Directeur de l’EFACAP de Petit-Goâve. L’animation était assurée par Joodny SAINTILUS, étudiante en sciences juridiques. Près d’une trentaine de personnes ont assisté à cette conférence-débat.

Le dimanche 26 mars 2023 dans l’après-midi, ont eu lieu les auditions des candidats du Prix Lecteur/Lectrice du Quartier ; Je lis pour mon quartier (PLEQ). La Lectrice Damaelle Valdy PIERRE PAUL de la Rue des Roulottes et Lorennlie C. RÉMILUS, celle de la Rue Ramine, ont été présentes pour cette occasion. Plus de soixante personnes ont assisté à cet événement et ont exprimé leur grande satisfaction.

Enfin, dans la soirée, la célébration solennelle du 83e anniversaire de la BNH a eu lieu, accompagnée d’une animation culturelle et suivie d’un dîner des lecteurs/lectrices. Sous la coordination des membres du jeune club de lecture de la bibliothèque dénommée Récréation Littéraire (RELITT), cette soirée a été marquée par les discours du Directeur Général de la BNH, Monsieur Inrico Dangelo NÉARD, de la Ministre de la Culture, Madame Emmelie PROPHÈTE- MILCÉ et du Responsable de la Bibliothèque Municipale de Petit-Goâve, Monsieur Jacob JEAN-JACQUES.

Les performances musicales de Jude et ami.e.s ont également contribué à l’ambiance festive. Le dîner des lecteurs/lectrices a été ouvert par Mme Magalie Gondré LAGUERRE, suivie des performances de la Fondation Timoun Atis. Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes pour cette soirée mémorable qui a suscité une grande satisfaction chez les invités.

Le Responsable de la Bibliothèque Municipale de Petit-Goâve a confié : “Nous avons voulu consommer le jour entier jusqu’à sa dernière goûte. C’est pour cela que le dîner s’est terminé très tard après 22 :00. La nuit nous appartient encore à Petit-Goâve.”

En somme, la BNH a célébré son 83e anniversaire avec brio à Petit-Goâve. Les différentes activités organisées ont été très appréciées et ont permis de mettre en valeur l’importance de cette institution d’État malgré la situation chaotique qu’on vit ces derniers jours dans le pays. La BNH confirme ainsi son rôle central dans la promotion de la lecture et du savoir en Haïti.

