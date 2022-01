87 policiers honor?s pour leur comportement exemplaire en 2021…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Avec la recrudescence de l’ins?curit?, la prolif?ration des gangs arm?s ? travers le pays, l’augmentation des cas de kidnapping et l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se en 2021, la Police nationale d’Ha?ti (PNH) a ?t? tr?s critiqu?e. Une ann?e aussi au cours de laquelle l’institution polici?re a perdu 119 agents tu?s par des bandits ou port?s disparus, ou encore d?c?d?s de mort naturelle. Au-del? des critiques dont sont l’objet certains policiers, 87 agents de la PNH, se sont distingu?s par leur comportement exemplaire. Ils ont ?t? honor?s.

Pour leurs services remarquables en 2021, ces 87 polici?res et policiers qui incarnent la valeur de ladite institution ont ?t? pr?sent?s ? leurs pairs comme l’exemple ? suivre dans le respect de la mission de la PNH <>.

? l’initiative du directeur g?n?ral de la police, le haut commandement de la Police nationale d’Ha?ti les a honor?s pour leurs services remarquables fournis ? la population durant l’ann?e 2021 lors d’une c?r?monie officielle organis?e ? l’occasion ? l’?cole nationale de la police le jeudi 6 janvier 2022. Frantz Elb? a salu? le <>

Plusieurs policiers et le personnel administratif de tous rangs, grades, fonctions et unit?s sp?cialis?es ont re?u un certificat avec mention <>, du haut commandement de la PNH. Des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Ariel Henry, ont pris part ? cette c?r?monie.

Parents, amis, veuves, veufs, fils et filles de policiers assassin?s au cours de l’accomplissement de leur devoir ont fait le d?placement en la circonstance. Selon une note de la PNH, le directeur g?n?ral a.i de la PNH, Frantz Elb?, par cette initiative, entend valoriser des actes et conduites exemplaires au sein de l’institution polici?re et du coup encourager les bonnes pratiques.

Les responsables de la PNH en ont profit? pour rendre hommage ? 119 policiers tu?s et port?s disparus dans l’exercice de leurs fonctions ces derni?res ann?es et aussi des policiers d?c?d?s de mort naturelle entre janvier et d?cembre 2021.

La liste des 87 polici?res et policiers honor?s par l’institution polici?re

1 FRANCOIS Charles

2 GAPY Loundie

3 ASLAIN Samuel

4 MOREAU Kenson

5 NICOLAS Roberto

6 MOISE Sauveur

7 SOREL Michael

8 HILAIRE Obed

9 LAMY Mickenson

10 MICHEL Immacula

11 MARDI Colventon

12 LAHENS Ranald

13 CESAR Nicoderme

14 LAFORET Gandimy

15 SIMON Jonas

16 CHERY Romuin

17 AZOR Sany

18 CEJUSTE Dickena

19 DODIER Elius

20 JEAN Alex

21 JOSEPH Jacki

22 LEXI Fredy

23 PAULIN Peterson

24 ISRAEL Dimitry

25 SAUL Tony

26 MOMPLAISIR Denor

27 TAIDER Clarck

28 SURPRE Jean Brunel

29 ADAR Castely

30 GALLIOTTE Caleb

31 CHARLES Jean Renel

32 BEAUPORT Jean Carol

33 P’IERRE Wislere

34 MESIDOR Romiald

35 JEAN Henry Claude

36 ALVEUS Alix

37 TADE Odson

38 HENRY Peguy

39 BASTIEN Daniel Joseph

40 ROCHEFORT Markenson

41 LOUIS Samuel

42 DUVAL Serge Saliba

43 RABEL Juscard

44 LEON Venise

45 MONTREUIL Rachel

46 SAINT-ELIEN Kenol

47 CASIMIR Jean Josue

48 VIOLETTE Jean Pierre Favil

49 JEAN BAPTISTE Daphney

50 MENARD Charceline

51 EXILIEN Jean Richard

52 FELIX Carol

53 JEAN LOUIS Joseph Christa

54 JOSEPH Guenion

55 JOACHIN Antoine

56 SAINT-CLAIR Clifa

57 JEAN CHARLES Isl?re

58 SEMEXANT Murie Line

59 LAGUERRE Joseph Henry

60 ANEUS Jean Wilson

61 GERBIER Fredlin

62 ERMILUS Colbert

63SAINTIL Kesner

64 PLAISIVAL Plaisival

65 PIERRE Jean Huguens Stanley

66 FAUSTIN Smeralda

67 CHARLES Boxera

68 MERTILUS Renel

69 FIDORME Elnudy

70 JEANNOT Pierre Djeudonn?

71 WILLIAM Lucson

72 DEMOSTHENE

73 PRENELUS Lusnet

74 ORISMA Jonas

75 FANFAN Jn Ronald

76 HENRY Paulony

77 SEIZEME Jean Ren?

78 BLAISE Junel

79 EUGENE Emalourdes

80 LOUIS-CHARLES Arinks

81 DAVEUS Andr? Jacques

82 CARRELUS Ernst

83 JEAN JOSEPH Erv?

84 CASENS F?quiert

85 GEORGES Wilhert

86 INNONCENT Neker

87 No?l Pierre