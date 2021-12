8eme edition du salon du livre haitien 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour sa huitieme edition, le Salon du livre haitien debutera les 4 et 5 decembre 2021. Initiee par l’Association Haiti Futur, cette manifestation culturelle de grande envergure a pour objectif de faire connaitre l’univers litteraire haitien au grand public. Cette annee, cet evenement rassemblera a la mairie du XVe arrondissement de Paris plusieurs maisons d’editions, ecrivains et ecrivaines haitiens. Manifestation annuelle incontournable, depuis 2013, le Salon du livre haitien est devenu le rendez-vous des passionnes de la litterature haitienne dans l’Hexagone.

<> ecrit Josette Bruffaerts-Thomas, presidente d’Haiti Futur.

Auteurs, libraires, editeurs, imprimeurs, lecteurs se donnent rendez-vous depuis plus de cinq ans a cette fete consacree et dediee a l’esprit et a la culture. Parmi les nombreux auteur(e)s present(e)s durant le festival, citons entre autres : Nehemy Pierre-Dahomey, Kevin Pierre, Emmelie Prophete, Gabriel Osson, Dieulermesson Petit-Frere, James Noel, Peter Jeannopoulos, Corentin Fohlen, Edgard Gousse, Fritz Jean, Jean d’Amerique, Gerard Aubourg, Maggy Belin Biais, R. Kevin Boyer, Jean-Claude Bruffaerts, Jean-Jacques Cadet, Mitsouka Celestin, Jean Herve Charles, Yves Chemla, Darline Cothiere, Louis-Philippe D’Alembert.

Au fil des annees, cette manifestation culturelle est devenue une institution pour avoir ete la plus grande activite visant a promouvoir les auteurs haitiens dans l’Hexagone. Parmi les nombreuses manifestations litteraires qui auront lieu pendant les deux jours, il y aura des causeries sur le celebre ecrivain haitien Jean-Claude Charles, sur l’avenir d’Haiti et sur la nouvelle generation des jeunes ecrivains haitiens.

Des centaines de titres appartenant aux differents genres litteraires (romans, poesie, nouvelle, essai, histoire, etc.) seront aussi disponibles pour courtiser les sens les plus avertis. Moment de partage, d’echanges et de divertissements sains.

Les lecteurs decouvriront <> de Louis-Philippe D’Alembert ; <> d’Emmelie Prophete. <> de Jean d’Amerique ; <> de Corentin Fohlen ; <> de Gerard Aubourg, <> de Jacques Sales ; <> de Sudhir Hazareesingh ; <> de Nehemy Pierre -Dahomey ; <> de Dany Laferriere ; <> de Melissa Beralus ; <> de Jean Metellus ; <> de Guy Regis Jr ; <> de Maggy Belin Biais ; <> de Watson Charles et tant d’autres. Romans, essais, revues, rencontres, animations… le Salon du livre haitien promet, cette annee encore, une programmation historique.