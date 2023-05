9 mai 2011 : l’Assemblée Nationale vote l’amendement de la Constitution de 1987

​

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 9 mai 2023.

9 mai 2011 : l’Assemblée Nationale (49e législature) vote l’amendement de la Constitution de 1987. Si le processus de modification de celle-ci a débuté en 2009 par l’ancien René Préval, il a toutefois fallu attendre plus d’un an pour modifier et publier le document, le 20 juin 2012, avec l’autorisation de Michel Martelly.

9 mai 2022 : le ministère américain de la justice annonce l’inculpation de l’ancien Sénateur John Joël Joseph pour son rôle présumé dans l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. L’ancien sénateur, extradé depuis la Jamaïque, est accusé d’avoir conspiré en vue du meurtre ou de l’enlèvement de Jovenel Moïse et d’avoir fourni du matériel dans ce but.

9 mai 2018 : la Fédération des gens solidaires pour le développement de Canaan/Jérusalem dépose une plainte formelle au cabinet d’instruction contre toutes les personnes soupçonnées d’implication dans la dilapidation des fonds PetroCaribe. Ces plaignants estimaient être les principales victimes de la dilapidation des 3.8 milliards de dollars américains du fonds PetroCaribe.

9 mai 2017 : le président Jovenel Moïse reçoit au Palais National la visite d’une délégation du Conseil Economique et Social des Nations-Unies (ECOSOC). La mission de cette délégation était de faire des recommandations sur le développement économique à long terme d’Haïti après des consultations avec les autorités haïtiennes, le secteur privé des Affaires et les bailleurs de fonds.

9 mai 1843 : décret instituant les municipalités. L’article premier de ce décret proclama que « chaque commune aura un comité municipal qui y exercera l’autorité civile d’après la loi et administrera les intérêts de la communauté. » Les municipalités seront supprimées sous le gouvernement de Rivière Hérard et rétablies sous la présidence de Philippe Guerrier.

9 mai 1902 : Anténor Firmin, homme politique et intellectuel haïtien, rentre au Cap-Haitien pour l’inhumation de sa fille. Il a été auparavant soit en 1889, nommé ministre des Finances et des Relations extérieures, par le président Florvil Hyppolite. Mais Il abandonnera le cabinet deux ans plus tard, soit en 1891 et s’est installé en France.

9 mai 1865 : après avoir laissé Ouanaminthe, Salnave et les dominicains qu’il dirige rentrent au Cap sans trouver de résistance. Un comité révolutionnaire est formé, comprenant entre autres Démesvar Delorme. Une sécession du Nord est proclamée.

