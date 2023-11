​

99 110 haïtiens sont déjà arrivés aux États-Unis via le Programme Humanitaire Parole communément appelé “Programme Biden”.

Le Customs and Border Protection (CBP) qui vous permet de rentrer aux États-Unis sans visa, a dévoilé ce mardi 14 novembre 2023, les chiffres officiels concernant le Programme Humanitaire Parole qui a démarré depuis le 5 janvier dernier. Pour Haïti, les chiffres ont révélé que 107 697 Haïtiens ont été contrôlés et autorisés à voyager, 99 110 d’entre eux sont déjà arrivés sur le territoire américain de janvier jusqu’à fin octobre. Le CBP a aussi souligné que grâce à ce programme, l’arrivée des migrants à la frontière a considérablement diminué.

Jusqu’à fin octobre 2023, 269 744 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens sont arrivés légalement et ont obtenu une libération conditionnelle dans le cadre des processus de libération conditionnelle. Plus précisément, 57 243 Cubains, 107 697 Haïtiens, 48 840 Nicaraguayens et 77 021 Vénézuéliens ont été contrôlés et autorisés à voyager ; et 55 568 Cubains, 99 110 Haïtiens, 43 267 Nicaraguayens et 71 801 Vénézuéliens sont arrivés et ont obtenu une libération conditionnelle, a détaillé la note du CBP.

D’après le CBP, ce programme lancé par l’administration Biden le 5 janvier 2023 a considérablement réduit la migration irrégulière et a refusé aux passeurs la possibilité d’exploiter des individus qui ont plutôt bénéficié de l’expansion de sentiers sûrs, ordonnés et humains.

Le CBP s’est vanté de son application mobile CBP One™️ qui d’après lui reste un élément clé des efforts du DHS visant à inciter les non-citoyens à utiliser des voies légales, sûres et ordonnées et à dissuader les tentatives de passage entre les points d’entrée. De janvier à fin octobre de cette année, CPB près de 324 000 personnes ont réussi à planifier des rendez-vous pour se présenter à un point d’entrée à l’aide de l’application. Les principales nationalités ayant pris rendez-vous sont les Vénézuéliens, les Mexicains et les Haïtiens.

Les autorités du CPB préviennent les migrants illégaux qu’ils sont susceptibles d’être expulsés conformément au Titre 8 du CBP. Ces personnes et familles sont soumises à une interdiction minimale de cinq ans avant de présenter une nouvelle demande d’admission et à d’éventuelles poursuites pénales s’ils rentrent ensuite aux États-Unis sans autorisation.

