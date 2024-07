À Atlanta, Jerry Tardieu invite la communauté haïtienne à s’engager davantage

Jerry Tardieu invite la diaspora à « se reveiller » pour défendre ses droits

C’est à Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) que Jerry Tardieu a bouclé une tournée de trois jours à Atlanta. Dans l’amphithéâtre Clary de cette université emblématique du sud des Etats-Unis, il a rencontré les leaders de la communauté haïtienne pour discuter de l’actualité politique et des perspectives d’avenir. Lors de cette rencontre, l’ancien député s’est voulu optimiste mais a prévenu que la route sera semée d’embuches et de traquenards. Parmi les grands défis de la transition, Jerry Tardieu estime que celui de la réforme constitutionnelle est le plus important pour la diaspora haïtienne.

« Cette réforme devrait consacrer le principe de la pluri nationalité et votre droit d’occuper des importants postes de responsabilités dans l’administration publique haïtienne » a affirmé le leader du parti En Avant. Toujours selon Tardieu, l’autre objectif historique de cette transition est celui d’accorder finalement à la diaspora haïtienne de droit de vote aux prochaines élections. Les récentes élections au Salvador et au Mexique ont prouvé combien la diaspora de ces pays a joué sa partition avec des taux de participation élevés.

« Ce droit de vote, vous devez vous battre pour l’obtenir. On ne vous fera pas de cadeau. Engagez-vous d’avantage pour ne pas être écarté de la vie nationale ! » précise Tardieu qui constate que la diaspora haïtienne est souvent passive et résignée. Il invite nos compatriotes à se réveiller pour revendiquer avec plus de véhémence ce droit de vote qui serait une grande conquête pour le pays.

Plus de cent pays disposant d’une diaspora importante reconnaissent à celle-ci le droit de vote à l’étranger. Ce message a résonné positivement au sein d’un auditoire composé en grande partie de professionnels haïtiens respectés à Atlanta (médecins, journalistes, avocats, professeurs, cadres, entrepreneurs). La tournée de Tardieu a inclus une vente signature de son dernier livre et des interviews accordés à la presse locale.

