A Cafe Lompre, les Petits Freres de Sainte-Therese creent et preservent l’espoir dans le coeur des paysans

Une ecole primaire en structure metallique, un centre professionnel, une cassaverie, une boulangerie, une minicentrale hydro-electrique et un systeme d’adduction d’eau potable : c’est l’interessante infrastructure sociale, educative dont dispose Cafe Lompre, petit village situe pres de Trouin, sur la route de Bainet, aux confins de la commune de Leogane. Tout visiteur attentionne s’etonnera du grand fosse entre cette zone d’acces difficile et le reste de la paysannerie haitienne, lequel est generalement depourvu de tout. Ici, le minimun est assure. Pourtant, rien ne joue en faveur de cet hameau situe a plus de trois heures de route de Port-au-Prince. Pour y acceder, il faut bifurquer a droite, sur la route de l’Amitie, au carrefour Saint-Etienne, longer Trouin et attaquer hardiment la route cahoteuse conduisant a Bainet. Avant d’arriver a Trouin, des montagnes presque nues forment l’essentiel d’un paysage desolant. Apres ce quartier, se succedent savanes herbeuses et collines de bosquets touffus avec en contre-bas une riviere serpentant une etroite vallee. On debouche sur Cafe Lompre au terme d’un virage au sommet d’une pente abrupte devoilant un petit plateau luxuriant. Une couverture vegetale appreciable y maintient une fraicheur constante. La proximite des services de base sus-cites et la douceur de la temperature rendent la vie assez agreable et conferent au petit village un cachet de oasis.

Pourtant, Cafe-Lompre n’a pas toujours ete un paradis. Il y a environ quarante ans de cela, la zone consistait essentiellement en une grande savane reservee a l’elevage de boeufs et de cabris, selon un riverain septuagenaire, Joarius Delerme. Sa transformation est liee selon ses declarations, a l’arrivee d’une mission des Petits Freres de Sainte-Therese, congregation autochtone catholique oeuvrant dans les zones reculees et pauvres du pays. <>, a-t-il rapporte.

La transformation de l’environnement ambiant fut donc le premier objectif que s’etaient fixe les premiers religieux, arrives a Cafe-Lompre . Aujourd’hui, les resultats sont patents. <>, a explique frere Jean-Claude Saint Juste, ancien Superieur general de la congregation et pionnier de plusieurs missions, dont celle de Cafe Lompre.

Le changement graduel planifie sur le long terme

Une fois l’objectif de transformation de la nature atteint, les freres ne se sont pas arretes en si bon chemin. Ils entreprirent sa valorisation ainsi que de ceux qui y vivent. Des citernes familiales furent construites pour recueillir l’eau de pluie, laquelle est utilisee ensuite pour les besoins menagers et l’arrosage. Une ecole primaire fut fondee et l’encadrement des paysans se poursuivit avec l’introduction de nouvelles cultures, la generalisation de certaines pratiques agricoles innovantes telles le greffage et le marcottage. <>.

La centrale hydroelectrique alimente l’ecole primaire, la maison des religieux, l’eglise, la station de pompage du systeme d’adduction d’eau potable, des lampes publiques, le centre professionnel. Ce dernier regroupe une section d’arts menagers et de cuisine, des sections de menuiserie et de ferronnerie. La Section menuiserie, bien equipee, a une bonne cote au niveau national. <>, a ajoute frere Guerrier. Des riverains utilisent la boulangerie pour produire et commercialiser du pain moyennant une allocation mensuelle de 7000 gourdes. <>, a poursuivi le religieux. La cassaverie fonctionne selon le meme principe, selon les declarations de ce dernier. Pour l’eau potable, chaque famille paie 5 gourdes le seau de cinq gallons. Le metre cube coute 250 gourdes aux usagers. Ces frais permettent de perenniser les activites de la mission dans la zone.

Une approche integree creatrice d’autonomie

La communaute de Cafe Lompre jouit d’une certaine autonomie. Celle-ci est aussi le fruit du travail des religieux. <>, a ajoute le frere Guerrier. Aussi, dans le village, l’implementation et la perennisation des services de base decoulent-elles de cette demarche de valorisation de l’environnement et de la personne humaine. Tous les services existants fonctionnent grace au financement local. <>, a detaille le religieux.

Un modele a renforcer et a dupliquer

La minicentrale hydro-electrique de Cafe Lompre, quant a elle, est un modele du genre. Elle fournit 40 kilowatts d’electricite au village hyponyme et celui de Viala, voisin, mais situe dans la commune de Grand-Goave. Toutes les composantes de la centrale hydroelectrique et la station de pompage d’eau potable ont ete montees sur place et des techniciens locaux assurent le suivi. Ces deux infrastructures se trouvent au fond d’un ravin entoure de pentes escarpees de plus de 400 metres de hauteur. Pour y acceder plus facilement, les constructeurs avaient amenage un treuil sur voie ferree a traction mecanique, alimente au debut par une generatrice. Le treuil, fruit de l’ingeniosite de l’un des cooperants luxembourgeois, fonctionne encore et sert de relais entre la station de stockage et la centrale hydroelectrique pour transporter hommes, materiel et outils. L’aller et le retour durent quatorze minutes. << Ce projet pourrait servir d'exemple pilote a l'installation de centaines de minicentrales hydro-electriques et des stations de pompage d'eau potable dans les milieux ruraux haitiens. Mais l'Etat ne s'y interesse guere.

Chaque annee, de nombreux visiteurs viennent ici pour apprecier le travail des concepteurs du projet et tenter de le dupliquer. Le feu president Jovenel Moise fut l’un des plus celebres excursionnistes a fouler le sol du village. Toutefois, ses promesses d’aide envers la communaute de Cafe Lompre n’ont pas ete suivies d’effet . L’Etat devrait soutenir la communaute Cafe-Lompre et les freres pour renforcer le travail accompli jusqu’ici et creer de nouvelles opportunites >>, a souhaite Genel Louis-Jeune, guide et technicien electromecanique. A ce niveau pourtant, le constat est navrant. Aucune des composantes du projet de Cafe Lompre ne beneficie du support des autorites. << Nous avons essaye d'obtenir quelques nominations au niveau de l'ecole primaire et du centre professionnel. Sans resultats. Pourtant l'Institut national de formation professionnelle (Infp) nous demande regulierement de recevoir des stagiaires au niveau du centre.

L’Etat ne nous fournit aucune aide. Ce sont les paysans et les freres qui assurent tant bien que mal le fonctionnement de tout >>, a conclu frere Guerrier. Fort heureusement, l’indifference de l’Etat ne semble pas affecter la determination des missionnaires. Ceux-ci, a la lumiere de leurs declarations, restent attaches a leur mission hautement humaniste. Dans certains moments critiques du projet, la mission de Cafe Lompre comptaient 10 missionnaires. Actuellement, quatre freres font de leur mieux pour assurer l’essentiel. <>, a promis le Frere Jacques Rosalva, actuel Superieur-General des Petits Freres de Sainte-Therese, dans un elan passionne.

Les Petits Freres de Sainte-Therese sont une communaute religieuse autochtone de l’eglise catholique d’Haiti, fondes en 1960 par le feu pere Louis Farnese Louis Charles, natif de la Croix-des Bouquets. Elle compte 95 membres et a implante des missions dans les zones les plus inaccessibles et pauvres du pays, notamment a Belle Fontaine, Cornillon Grand Bois, Beau-Sejour, Cap-Rouge, Palmiste-a-Vin, Brossard, Port-Salut, Ile-a-Vache, Riviere Froide, Papaye (Hinche), Laguamite, Carice, Saut-d’Eau, Verrettes et San Pedro (Republique dominicaine) Elle commercialise la cassave, le miel, le vin et des liqueurs. Elle offre en outre ses services dans l’education, la formation professionnelle, dans le domaine de la sante, l’accompagnement des paysans et des jeunes. Il faut dire que le point fort de la congregation tourne autour des activites reliees a la terre : reboisement, production agricole, retention d’eau, etc. Leurs actions sont orientees par la devise inspiratrice de leur fondateur : <>. Pere Louis Charles est en processus de canonisation par l’Eglise catholique.

