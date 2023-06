A Kingston, Jerry Tardieu entend faire la lumière sur la crise haïtienne et encourager un consensus

​

Jerry Tardieu s’engage à éclairer la crise haïtienne et à favoriser un consensus lors du dialogue à Kingston.

Dans une note d’information qu’elle a rendue publique ce 10 Juin 2023, le parti En Avant informe le public que son Coordonnateur National Jerry Tardieu participera au dialogue inter-haïtien qui aura lieu en Jamaïque sous les auspices du CARICOM du 11 au 13 juin 2023. La délégation de En Avant comprend également Stephane Vincent Coordonnateur adjoint chargé des questions politiques.

La note reprend la position de toujours de EN AVANT qui est que la résolution de la grave crise haïtienne passe par la tenue d’un sommet politique de haute portée entre les protagonistes de la crise, « sommet qui doit être conçu, planifié, organisé par un facilitateur crédible et impartial et selon un agenda clair et une méthodologie approuvée par les participants ».

Contacté par la rédaction de Juno 7, l’ancien député de Pétion-ville précise : « Pour autant que ce sommet soit organisé dans les règles de l’art, qu’il soit souverain et mette la crise haïtienne au cœur des débats, En Avant est prêt à y participer n’importe où et n’importe quand ».

Toujours selon la note, sur la tribune du CARICOM, le Coordonnateur National de En Avant présentera la position du parti sur la crise politique haïtienne et les dispositions à prendre pour permettre au pays de revenir à la normalité constitutionnelle. Tardieu encouragera aussi, explique-t-il, les acteurs haïtiens à continuer en Haïti le sommet initié en Jamaïque jusqu’à en arriver à ce consensus élargi tant attendu par le peuple haïtien. Toujours selon Tardieu, l’heure est grave et sans aucun élu, Haïti sombre davantage tous les jours dans le chaos et l’insécurité.

En conclusion de cette note, En Avant se renferme dans l’urgente nécessité d’un débat démocratique savamment aménagé qui devra aboutir à une décision souveraine des Haïtiens sur une gouvernance efficace pouvant nous amener vers la paix, la stabilité et l’organisation de vraies élections pour remplacer le personnel politique de facto.

