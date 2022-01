A l'<> de Kebert Bastien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La salle Michel Soukar de C3 ?ditions a accueilli la pr?sentation du livre CD <> de Kebert Bastien. Au cours de cette conf?rence de presse, l’artiste a tenu ? saluer la pr?sence du public et exprimer sa gratitude envers les m?dias pr?sents. Il se dit fier et esp?re que sa musique vivra longtemps et touchera beaucoup plus de monde.

<>, s’est r?joui Kebert Bastien lors de sa conf?rence de presse, attirant l’attention au passage sur la composition de son album.

<>, a ajout? KEB, pointant du doigt ce qu’il appelle les imp?rialistes acad?miques et les programes du minist?re de l’?ducation nationale, tels que le FNE, le FIA, PRONEC,TOTAL…

Dans cet album, l’interpr?te fait la radiographie de l’?cole en Ha?ti qui n’est pas ax?e, selon lui, sur nos valeurs. L’artiste fustige contre le machisme et la discrimination de genre dans le syst?me avec la fameuse Lekol tifi/ Lekol tigason. Dans son texte << Lek?l ti fi- Lek?l ti gason, KEB dit le mot du maitre. <>, d?plore l’artiste, proposant une ?cole sans discrimination aucune. <>.

L’album <>, pr?fac? par le po?te Marc Exavier, est ?crit ? la fois en fran?ais et en cr?ole. Cet album int?grant plusieurs styles musicaux d?nonce, selon l’?crivain, les d?rives et les faillites du syst?me ?ducatif haitien qu’il examine ? tous les niveaux. Comme les textes, les styles musicaux sont vari?s mais renvoient ? une grande qualit? musicale.

N? ? Saint-Louis du Nord un 19 F?vrier, K?bert Bastien de son nom d’artiste <> est un artiste engag? et auteur compositeur. <> est le titre de son premier album. Pour Marc Exavier, KEB distille une musique singuli?re o? se rencontrent plusieurs styles, o? la r?volte et la col?re cotoient la compassion et la tendresse.