À la COSP10, Haïti rappelle que la lutte contre la corruption est au cœur de ses préoccupations

À la 10e session de la Conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (COSP10), qui se tient à Atlanta aux Etats-Unis, Haïti rappelle que la lutte contre la corruption est au cœur de ses préoccupations.

Une délégation ayant à sa tête le Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption, Me Hans Jacques Ludwig Joseph participe à la 10e session de la Conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui se tient aux Etats-Unis du 11 au 15 décembre 2023. Prenant la parole, Hans Jacques Ludwig Joseph souligne que la lutte contre la corruption demeure au cœur des préoccupations d’Haïti en soulignant que depuis la ratification de la Convention, l’État Haïtien s’est doté d’un arsenal juridique et institutionnel pour prévenir et lutter contre la corruption.

Toujours dans son discours, le Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption informe que pour l’année 2023, la République d’Haïti, a adopté une nouvelle législation, notamment, sur le blanchiment des capitaux, un nouveau code douanier et un nouveau code fiscal. “Ces trois instruments réaffirment la volonté de l’État haïtien de se joindre à la communauté internationale pour combattre la corruption qui est une menace à la démocratie, à la paix et à l’État de droit.” a-t-il déclaré.

Il a également précisé que par le biais de l’ULCC, l’État haïtien a intensifié ses actions en vue de prévenir la corruption en misant sur l’éducation et la sensibilisation des jeunes, aussi bien que sur l’implication des acteurs de la société civile en précisant également que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a publié un Guide de déontologie des magistrats en vue de promouvoir l’intégrité judiciaire.

“Au cours des trois dernières années, l’ULCC a produit et transféré à la justice 42 rapports d’enquêtes pénales établissant des faits de corruption importants au préjudice de l’État. Des fonds ont été gelés, des mesures privatives et restrictives de liberté prises. Cent douze requêtes ont été adressées aux parquets en vue de poursuivre des personnalités politiques influentes pour défaut de déclaration de patrimoine. Ce sont des actions inédites qui expliquent la détermination du Gouvernement haïtien d’assainir la vie publique. Un Circuit Anti-Corruption qui représente le premier pôle judiciaire spécialisé dans le traitement des dossiers de corruption a été établi.” poursuit-il.

En outre, Hans Jacques Ludwig Joseph se réjouit de l’adhésion du Gouvernement Haïtien au Réseau GlobE qui aura à renforcer les actions de détection et de répression de la corruption initiées par les autorités haïtiennes. Il en a profité également pour faire un appelle à la coopération internationale dans cette sphère qui pourrait se traduire par le renforcement des capacités d’investigation numérique et une assistante technique portant sur le recouvrement des avoirs en faveur des pays en développement qui subissent en priorité les conséquences de ce fléau mondial.

Il faut souligner que la Convention a été adoptée par l’ Assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2003 au Siège de l’ Organisation à New York. Elle sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida au Mexique et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 9 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de la Convention.

