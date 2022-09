A la d?couverte du fabuliste st-marcois, Patrick Cephacile

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

N? ? Saint-Marc le 18 octobre 1996, Patrick C?phacile a toujours habit? et ?tudi? dans sa ville natale. Enseignant ? ses heures perdues, il revient ? sa premi?re passion, le slam en publiant <>, une oeuvre inspir?e de l’immense ?crivain et ethnologue ha?tien, Jacques Roumain sur sa chaine YouTube et nourrit la noble id?e de traduire dans notre savoureuse langue cr?ole son recueil <> au printemps 2023.

Publi?es en mars 2021, les <> de Patrick, 54 pages r?unissent plus de vingt-trois( 23) textes en vers ou en prose ax?s sur diverses th?matiques : famille, mortalit?, relations humaines… Il ne nie pas son admiration pour l’auteur de “la cigale et la fourmi” <>

Dans les lieux secrets des rayons d’une biblioth?que, il s’accroche paisiblement aux pages des ouvrages qui lui permettent de trouver la paix int?rieure et surtout le plaisir de cr?er ses propres personnages avec le d?fil? des animaux de toute esp?ce comme l’a fait durant le dix-septi?me (17eme si?cle) son digne pr?d?cesseur le barde fan?ais Jean de Lafontaine dans ses fables merveilleuses et satiriques.

Au lyc?e St?nio Vincent o? la septi?me (7eme) ?dition de Vive Ha?ti Livres battait son plein sous un soleil de plomb, on a tant convers? sur un tas de sujets li?s ? l’?criture, ? la philosophie, ? la spiritualit?. D’un temp?rament calme, attentif, il a le verbe facile et sait comment dompter les ?toiles vagabondes, les animaux f?roces ou dociles pour les faire ?clater, hurler, jubiler jusqu’? la d?mesure.

Patrick C?phacile se d?marque des jeunes ?crivains de son ?ge en choisissant la route d?j? illumin?e par les illustres fabulistes d’Esope en passant par Jean de Lafontaine jusqu’? Maurice Car?me et Pierre Gamara. <> disait le po?te fran?ais Joachim Du Bellay. En effet, j’ai rencontr? lC?phacile lors de mon s?jour agr?able ? Saint-Marc (la ville de Nissage Saget) du 18 au 22 avril 2022 sous le haut patronage de l’association Vive Ha?ti Livres dirig?e par le visionnaire et infatigable Fran?ois Nedje Jacques.

