À la découverte du beatmaker Berry Marès qui a composé deux instrumentaux très appréciés sur l’album III de Wendyyy

À la découverte de Serge Berry Marès, le beatmaker qui a composé les morceaux instrumentaux de “Solo” et “Plat complet” sur l’album III de Wendyyy.

Le rappeur Wendyyy a dévoilé ce dimanche 21 janvier 2024 son quatrième album solo intitulé III. Ce projet qui est déjà disponible sur différentes plateformes musicales contient neuf morceaux qui commencent à devenir virales sur la toile à travers les publications des internautes, en particulier les “Chinwa” qui sont toujours restés fidèles à l’artiste.

À travers cet article, nous vous invitons à découvrir Perfect Beat, un jeune beatmaker de son vrai nom Serge Berry Marès, natif de La Gonâve, qui a collaboré sur ce projet qui fait son petit bonhomme de chemin. Le concepteur rythmique a composé les morceaux instrumentaux de “Solo” et “Plat complet”, deux chansons déjà appréciées sur l’album. Lors d’une interview exclusive accordée à Juno7, Marès a raconté son parcours dans le domaine et donné des détails sur les deux musiques dans lesquelles il a son empreinte.

En effet, Berry Marès qui a commencé à pratiquer le métier de beatmaker à la fin de l’année 2017, a travaillé sur les projets “Solo” et “Plat complet”, chanson sur laquelle Danola a déposé sa voix. “J’ai produit deux morceaux instrumentaux. Solo et Plat complet en featuring à Danola”, a raconté Serge Berry Marès avant de préciser qu’il a réalisé l’instrumental de Solo dans deux à trois heures de temps.

Toutefois, la composition des instrumentaux de “Plat complet” a été plus compliquée et avait pris plusieurs jours, à en croire le jeune beatmaker. “Plat complet m’avait pris plus de jours parce que Wendyyy et son équipe n’étaient pas trop satisfait de l’intro de la chanson. J’étais obligé d’envoyer 13 intros différents afin qu’ils puissent choisir le meilleur”, a-t-il dit.

Par ailleurs, Berry Marès s’est dit satisfait de ses travaux. Plusieurs commentaires positifs viennent des gens qui le félicitent pour avoir réalisé ses instrumentaux musicaux. “Après la sortie de l’album, cela m’a fait plaisir de voir beaucoup de gens dont mes proches, des artistes, d’autres beatmakers, des blogueurs qui félicitent mes productions. Certains ont même déclaré que le morceau Solo est leur préféré”, a-t-il expliqué.

Serge Berry Marès a déjà collaboré avec plusieurs artistes du milieu dont Thelo (Woaw, R.R.I, Mechans-T (Si m te gen zèl feat Mikaben), Bourik The Latalay (Prizonye pa bèt feat Percutant Flow), Steevy Boy entre autres.

Né à La Gonâve, Serge Berry Marès est le dernier d’une famille de trois enfants. Depuis environ trois ans, il vit en République dominicaine. L’idée de producteur lui est venue lorsqu’il recherchait des jeux sur l’ordinateur de ses deux grands frères. “Un jour j’ai tombé sur FL Studio, un logiciel de production et d’enregistrement de musique. Depuis lors, je me suis resté accroché jusqu’à démarrer mes idées de création”, s’est-il rappelé.

Notons que les neuf morceaux se trouvant sur l’album de Wendyyy sont disponibles sur différentes plateformes dont Spotify, YouTube entre autres. Les Chinwa ont en leur possession plusieurs morceaux pour continuer de faire la promotion de leur king du Rap kreyòl.

