A la recherche de deux milliards de dollars pour reconstruire le grand Sud

Un evenement international s’est tenu le mercredi 16 fevrier 2022 au Karibe convention center. Il s’agit d’une reunion des bailleurs de fonds, convoquee par l’ONU et le gouvernement haitien. Cette initiative vise a recolter deux milliards de dollars afin de reconstruire les regions de la peninsule du Sud detruites par le seisme du 14 aout 2021 et la tempete tropicale Grace. Les representants de l’ONU, de l’Union europeenne, des ambassadeurs accredites en Haiti, des officiels du gouvernement et des elus locaux ont pris part a cette reunion.

Dans ses propos d’ouverture, la ministre de la Culture et de la Communication Emmelie Prophete Milce a rappele le bilan humain et materiel du cataclysme. <>, a-t-elle enumere, ajoutant que le gouvernement espere, a la fin de la conference, etre en mesure d’apporter de bonnes nouvelles pour les habitants du grand Sud.

<>, a appele la ministre de la Culture et de la Communication. <>, a-t-elle soutenu.

La secretaire generale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, et le Premier ministre haitien Ariel Henry ont pris la parole pour lancer les discussions. La representante de l’ONU a souligne que sa presence s’explique par la necessite de reconstruire la peninsule du Sud. Je veux commencer par remercier le gouvernement haitien d’avoir conduit cette conference et tous les partenaires pour leur devouement a supporter le peuple haitien. Six mois de cela quand je suis arrivee avec le representant de l’UN en Haiti apres le tremblement de terre qui a detruit la peninsule du Sud, la desolation et la tristesse etaient partout. Surtout qu’Haiti etait deja en proie a plusieurs crises qui l’empechaient d’aller sur la route du progres. Aujourd’hui je suis de retour avec un sentiment d’espoir puisque nous nous unissons pour combattre ces pas en arriere et pour aller de l’avant sur la route du developpement durable >>, a-t-elle declare.

Madame Mohammed a interpelle les bailleurs afin qu’ils n’abandonnent pas Haiti, en proie a des difficultes resultant de la repetition des catastrophes. Elle a salue le courage des Haitiens, qui, en depit de tout, ne baissnt jd’aide. En consequence, elle a appele a ne pas repeter les memes erreurs.

Dans ses propos de circonstance, le PM Ariel Henry a explique que l’objectif de l’evenement est de trouver les leviers de financement du Relevement de la peninsule du Sud d’Haiti. <>, a estime Henry.

Le chef du gouvernement a indique qu’un partenariat tripartite a permis une evaluation des dommages, pertes et besoins post-desastres, mieux connu sous le nom de PDNA (Post-Disaster Needs Assessment). Ces resultats, selon lui, ont servi de base a l’elaboration du Plan de relevement integre de la peninsule du Sud (PRIPS). << La vision qui sous-tend le Plan de relevement integre de la peninsule du Sud s'enonce ainsi : <>. C’est une vision adaptee au contexte actuel d’Haiti, lequel est expose en permanence a des chocs multiformes >>, a-t-il souligne.

Ariel Henry a fait savoir que le cout des besoins de relevement est estime a pres de 2 milliards de dollars par le PDNA. <>, a detaille le PM Henry.

Par ailleurs, Ariel Henry a assure que son gouvernement ne veut pas repeter les erreurs du passe. En consequence, il a indique que des dispositions ont ete prises. <>, a-t-il promis.