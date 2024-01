À la recherche d’investisseurs potentiels, Haïti fait son grand retour au salon du tourisme de Madrid

​

​

À la recherche d’investisseurs potentiels, Haïti refait surface à la foire internationale du tourisme (FITUR) de Madrid.

Une délégation haïtienne conduite par la Ministre du Tourisme, Luz Kurta Cassandra François, est actuellement en Espagne pour participer à la foire internationale du tourisme qui se déroule dans la ville de Madrid du 24 au 28 janvier 2024. Les responsables du tourisme haïtien profitent de cette activité pour rechercher des investisseurs potentiels à la suite du retour du pays à ce salon du tourisme après plus d’une dizaine d’années d’absence.

En effet, le ministre du tourisme profite de cette vitrine pour vendre l’image du pays autrement malgré les situations sociopolitiques difficiles. Elle profitera de son passage dans la ville de Madrid pour proposer Haïti comme “L’âme de la Caraïbe”, notamment à partir du pôle touristique Nord, au catalogue mondial des destinations touristiques de la région des Caraïbes.

Luz Kurta Cassandra François a quitté Haïti avec un agenda bien chargé. Durant son séjour à Madrid, elle donnera des conférences de presse, elle interviendra dans des médias espagnols dont la chaîne TVE de Madrid (Espagne), The Diplomat et l’agence internationale EFE.u. Elle aura aussi des rencontres avec des compagnies de croisière, des agences marketing et saisira l’occasion du salon pour s’entretenir avec les représentants de l’Organisation Mondial du Tourisme (OMT) dans le but de tabler sur les opportunités d’investissements dans le pays nécessaire à l’augmentation des activités touristiques en dépit du contexte de crise, a indiqué une note.

Durant sa participation à cette foire internationale du tourisme, Haïti à travers le ministère du tourisme dispose d’un stand qui vend les meilleurs attraits de son produit touristique à offrir aux friands du tourisme dans le monde. Cet espace financé par la Banque Interaméricaine de Développement est aussi servi pour tenir contact avec la presse au salon du tourisme de Madrid sur la relance définitive des activités touristiques en Haïti.

Aux micros de quelques journalistes, la ministre haïtienne du tourisme a déclaré que: “Le pays mise encore sur le tourisme (tout type de tourisme) notamment à partir d’une multidestination avec d’autres pays au niveau de la région Nord d’Haïti plus stable en ce moment. Certes nous avons des problèmes comme tout autre pays, mais nous croyons qu’avec le tourisme le développement et la prospérité sont possibles, et le Gouvernement travaille à rétablir la stabilité et la sécurité dans tout le pays .”

À rappeler que le pays n’avait plus participé à cette activité depuis plus d’une dizaine d’années. Cette équipe du ministère du tourisme avec cette nouvelle participation compte envoyer un signal fort pour faire savoir aux étrangers que le pays demeure une destination touristique à part entière des Caraïbes qui attend les touristes et les investisseurs potentiels dans ce secteur.

À lire aussi :

Le Juge Al Duniel Dimanche ordonne le gel des comptes bancaires des inculpés dont Martine Moïse