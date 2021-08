La 12e édition du Festival kont anba tonèl est à nos portes. Pour la douzième fois consécutive, le public va pouvoir voyager dans le merveilleux et apprécier les talents de nos conteurs. Comme à l’accoutumée, un ensemble d’activités est conçu pour faire le bonheur des participants. De la conférence de lancement au spectacle, en passant par une série d’affiches composées de conférences, d’ateliers et d’exposition d’objets artisanaux et d’ouvrages, les participants auro…