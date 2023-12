A l’assemblée des délégués 2023 de En Avant, Jerry Tardieu affiche les ambitions d’avenir du parti

​

Ce 2 Décembre 2023, s’est tenue l’assemblée annuelle des délégués du parti En Avant. Lors de cette grand-messe politique prévue dans ses statuts, le parti a réuni ses délégués venus de différents quartiers de la capitale et des villes de province. C’était l’occasion pour le coordonnateur national du parti de faire le bilan de l’année qui se termine et dégager les perspectives pour celles à venir.

Dans un parc sportif Saint-Vincent de Paul, plein à craquer, les adhérents, militants et délégués de En Avant ont eu droit à un discours de l’ex député qui se voulait optimiste malgré la situation difficile actuelle. D’un ton ferme, Jerry Tardieu a affiché les ambitions d’avenir du parti, les objectifs à long et moyen terme.

Pour Tardieu, En Avant continue patiemment et méthodiquement à tisser sa toile sur l’ensemble du territoire et compte avoir des représentants dans toutes les communes d’Haïti d’ici juillet 2024. L’objectif dit-il est « Faire de En Avant le parti de l’avenir ! ».

L’ancien député a invité les délégués du parti à rester à l’écoute et proches de leurs populations dans la perspective d’un retour des conditions sécuritaires qui permettraient à l’avenir la tenue d’élections libres en Haïti. Il a également annoncé qu’en 2024, le parti tiendrait son premier congrès national. Lors de ce congrès, poursuit-il, de nombreux leaders conséquents et des personnalités de premier plan intègreront officiellement le parti En Avant.

Côté politique, En Avant entend continuer son plaidoyer auprès des forces vives du pays pour trouver un compromis politique capable de restaurer la confiance et ramener le pays à l’ordre constitutionnel le plus tôt que possible. Il a réitéré la position de En Avant qui est pour la mise en place d’un pouvoir exécutif équilibré partagé entre un Conseil de transition (CT) qui exerce les prérogatives présidentielles et un nouveau cabinet ministériel. Ces deux branches du Pouvoir doivent être formées de vraies compétences pour conduire avec succès la transition qui a commencé en janvier 2020 quand les élections pour renouveler le parlement n’ont pas eu lieu.

De façon générale, les ambitions du parti sont de continuer à militer activement dans la sphère académique, sociale et syndicale. Dans ces domaines, plusieurs activités et projets sont prévus pour la période 2024-2026. Jerry Tardieu s’est félicité de la tenue de cette assemblée qui prouve dit-il que En Avant est un parti moderne soucieux de rester proche de ses bases et de ses militants.

Pour sa part, la coordonnatrice adjointe de En Avant Nancy Vilcé a remercié les délégations venues de loin qui ont bravé l’insécurité pour être présents. En tant qu’ancienne élue de la troisième section Montagne noire, elle s’est réjoui que l’assemblée des délégués 2023 du parti ait eu lieu dans son fief et sa commune natale de Pétion-ville. Elle en a profité pour faire un vibrant plaidoyer pour Pétion-ville.

Dans ses propos de conclusion, Tardieu a invité les délégués à retourner dans leurs communes, leurs quartiers, leurs sections communales, pour porter encore plus loin et plus fort la parole et les idées du parti En Avant.

