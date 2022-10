A l’OEA, 19 pays sont favorables ? une aide s?curitaire pour Ha?ti et ? un accord politique entre Ha?tiens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

19 pays de l’OEA, signataires d’une r?solution conjointe, ont, ? l’issue d’une r?union sur Ha?ti en marge de l’Assembl?e g?n?rale de l’Organisation des ?tats am?ricains, affirm? leur engagement ? aider les ha?tiens ? surmonter leurs d?fis s?curitaires et ont appel? la communaut? internationale ? fournir une assistance robuste en mati?re de s?curit? et au renforcement de la PNH, peut-on lire dans une version traduite de la r?solution disponible sur le site d’Affaires mondiales Canada.

