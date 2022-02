A Londres, une plaque honore la premiere et unique reine d’Haiti, Marie-Louise Christophe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Marie-Louise a vecu en Grande-Bretagne au debut du XIXe siecle, a ete honoree d’une plaque bleue. La Chambre de commerce haitienne en Grande-Bretagne a eu l’honneur de participer a cet evenement historique.

La plaque a ete devoilee le lundi 7 fevrier 2022 au 49 Weymouth Street, Marylebone Londres, ou elle a vecu entre 1821 et 1824. L’evenement s’est deroule sous une ambiance carnavalesque avec notre participation mais aussi celle du Lord Mayor of Wesminster Councillor Andrew Smith, l’ambassadeur de la Republique d’Haiti a Londres, SE Euvrard Saint-Amand, Lord Leslie Griffiths, la communaute haitienne et les ami(e)s d’Haiti.

On savait peu de choses auparavant sur la vie de la reine Marie-Louise dans ce pays. Cependant, en 2019, le Dr Nicole Willson, chercheuse a l’Universite de Central Lancashire, a decouvert une copie du testament de Marie-Louise aux Archives nationales du Royaume-Uni.

Cela l’a aidee a retracer les demeures du monarque haitien en Grande-Bretagne et a en savoir plus sur sa vie. En collaboration avec M. Wilford Marous et M. Michelet Romulus de la Chambre de commerce haitienne en Grande-Bretagne, le soutien du Nubian Jak Community Trust, de la communaute haitienne et des ami(e)s d’Haiti, une plaque bleue a ete erigee dans cette ancienne residence en la memoire de la seule et unique reine haitienne.

Elle a epouse Henri Christophe au Cap-Haitien en 1793. Ils eurent quatre enfants : Francois Ferdinand (ne en 1794), Francoise-Amethyste (decedee en 1831), Athenais (decedee en 1838) et Victor-Henri.

En 1811, Henry et Marie-Louise Christophe sont couronnes roi et reine du <>.

La Revolution haitienne demeure, sans aucun doute, l’un des evenements les plus importants de l’histoire mondiale. Bien que l’histoire triomphale d’Haiti, qui est devenue la premiere nation noire independante, et la premiere nation a abolir definitivement et universellement l’esclavage, soit largement ignoree, cela est encore plus vrai de l’histoire des heroines d’Haiti.

Apres la mort de son mari et l’assassinat de ses fils, Marie-Louise Christophe, la premiere et unique reine d’Haiti, se rendit en Grande-Bretagne avec ses filles en septembre 1821, ou elle y passa les trois annees suivantes de sa vie.

D’abord recueillie par l’abolitionniste Thomas Clarkson, elle occupa differents logements a Blackheath et Hastings avant de s’installer a Marylebone, ou elle a vecu jusqu’en 1824, date a laquelle elle est partie avec ses filles pour l’Europe. Vous pouvez visionner notre documentaire avec le Dr Nicole Willson sur notre page YouTube mais aussi Fanm Rebel.

Marie-Louise etait designee dans les almanachs royaux haitiens comme <> et etait, selon la presse britannique du XIXe siecle, <>. Rendant hommage aux nombreuses femmes sans nom, asservies et libres, qui se sont battues et sont mortes dans la lutte pour la liberte et l’independance, elle a cree une legion de ceremonie composee uniquement de femmes soldats, connue sous le nom d’Amazones, qui est devenue une partie de sa suite en tant que reine. Dans son exil europeen, elle a fait preuve d’un courage, d’une resilience et d’une determination sans precedent a survivre et a prosperer. Alors que de nombreux regimes haitiens montaient et tombaient, et qu’elle a perdu de nombreux membres de sa famille bien-aimes au cours de sa vie tumultueuse, elle a vecu selon la maxime du royaume haitien, “Je renais de mes cendres”.

Nous tenons a remercier tous les sponsors, et en particulier notre collaboratrice le Dr Nicole Wilson, d’avoir pris le temps de faire les recherches et travailler avec nous pour la realisation de ce grand projet. C’est le resultat d’un partage exceptionnel d’heritage historique entre le Royaume-Uni et Haiti et d’une collaboration fructueuse pour faire atterrir ce grand moment historique. Longue vie a la reine!