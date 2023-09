A l’ONU, Ariel Henry parle des défis mondiaux, de la crise du pays, la nécessité de rétablir la sécurité et du canal sur la rivière Massacre

​

Ariel Henry parle des défis mondiaux et de la crise profonde que connait le pays depuis des années et de la nécessité d’une force multinationale pour rétablir la sécurité dans le pays ainsi que du canal de Ouanaminthe.

Le premier ministre Ariel Henry, comme bien d’autres dirigeants, a pris la parole du haut de la Tribune des nations unies à l’occasion de la 78eme assemblée générale pour parler des enjeux environnementaux liés au changement climatique; de la crise haïtienne qui perdure depuis des années; du règne des gangs criminels terrorisant la population et réitérer son appel au déploiement d’une mission multinationale de soutien à la police nationale.

Il s’est présenté comme le premier ministre d’un pays qui connaît une « crise structurelle et multidimensionnelle qui a impacté ses institutions et qui empêche le développement économique et le progrès social. Cette crise a atteint, selon lui, aujourd’hui sa phase critique avec la dégradation de la situation sécuritaire, où la population subit quotidiennement les attaques violentes des gangs armés qui contrôlent plusieurs quartiers de la capitale et de certaines villes de province. Ils assassinent, incendient, pillent, volent, violent avec une rare cruauté. Ils chassent les habitants de leurs maisons, bloquent les routes et contraignent les écoles, les hôpitaux et les commerces à fermer leurs portes.

Sans surprise, il a réitéré son appel au conseil de sécurité pour un vote en faveur du déploiement de la mission multinationale de soutien à la PNH. « Je sollicite aujourd’hui, une fois de plus, du haut de cette tribune, d’aider les Haïtiens à demeurer chez eux. Ils sont des milliers à chercher ailleurs, un mieux-être et la tranquillité que leur terre natale ne leur offre plus, dans un monde où il existe de moins en moins d’Eldorado à cause des aléas climatiques et des crises économiques récurrentes, a-t-il dit. Je réitère, au nom du Peuple haïtien et du Gouvernement que je dirige, la demande de nous prêter main forte pour encadrer la Police Nationale d’Haïti (PNH) pour qu’elle puisse répondre réellement aux nouveaux défis qui s’imposent à elle et à sa mission de protéger les vies et les biens et de servir ».

Ariel Henry joue comme Joe Biden avant lui sur le fait que le peuple en a marre des actes de violence et n’a cessé de cracher sa colère à chaque fois que l’occasion se présente contre la violence gratuite des gangs criminels. « Le quotidien du Peuple haïtien est pénible. C’est pourquoi le Conseil de Sécurité qui dispose du pouvoir et de la compétence nécessaires, en vertu du Chapitre VII de la Charte, doit agir en urgence en autorisant le déploiement d’une Mission multinationale de Soutien à la Sécurité, à composante policière et militaire, pour aider la Police Nationale d’Haïti à combattre les gangs et rétablir l’ordre. L’emploi de la force, comme première étape, demeure indispensable pour créer un environnement propice au bon fonctionnement de l’État. C’est un préalable nécessaire, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s’attaquer durablement à l’extrême pauvreté, source de tous nos maux », a martelé le PM.

Une pique à l’élite économique

Le chef du gouvernement a profité de son intervention pour en remettre une couche au plus riche dont certains sont sous les sanctions des États Unis et du Canada notamment pour le financement des gangs armés. « Les inégalités sociales et la très mauvaise répartition de la richesse nationale ont creusé un écart énorme entre les masses populaires nécessiteuses et la minorité possédant qui contrôle 90% des richesses du pays. L’extrême pauvreté accentue le chômage des jeunes, marginalise ceux des quartiers pauvres qui se laissent entrainer facilement dans la délinquance et la criminalité. Cette catégorie constitue un terreau fertile de recrutement pour les gangs armés » , a-t-il indiqué.

Ariel Henry lance un message visant à rassemble

Du haut de la tribune de l’ONU, le premier ministre tant critiqué par l’opposition a lancé un appel à tous les Haïtiens de bonne foi, dit-il, ceux qui vivent dans la diaspora, comme ceux de l’intérieur, « tous les acteurs de la vie politique, quelle que soit leur tendance, sont inventés à travailler avec le gouvernement pour combattre les gangs, rétablir la sécurité et comme de vrais démocrates à prendre le pouvoir par les urnes. Ce gouvernement intérimaire que je dirige, ajoute le PM, est déterminé à réaliser les élections dans les meilleurs délais. Et dans les jours à venir, malgré la situation, je finaliserai en accord avec le Haut Conseil de la Transition les démarches pour le lancement du processus électoral, avec le support de la communauté internationale. »

À propos du canal sur la rivière Massacre

Le PM Henry dans son discours a tenu à souligner à l’attention de la communauté internationale la situation qui s’est développée, ces dernières semaines à la frontière haitiano- dominicaine, créant un malaise inutile entre les deux (2) Républiques qui se partagent l’île, dit-il avant de préciser que la République d’Haïti n’est en guerre avec personne. « Je suis venu vous transmettre le message du peuple haïtien dans son ensemble : la rivière Massacre, une trop grande scène de frictions historiques et actuelles entre la République d’Haïti et la République dominicaine, nous invite à faire de notre mieux pour ne pas réveiller les vieux démons, ressusciter d’anciennes blessures ni en causer d’autres. Haïti réaffirme son droit souverain du peuple haïtien d’utiliser les ressources hydrides binationales, comme le fait la République Dominicaine et revendique une répartition équitable des eaux de cette rivière. Le peuple haïtien choisit la voie du dialogue et de la négociation pour régler pacifiquement le différend, dans le respect des instruments juridiques internationaux déjà signés de bonne foi entre les deux Etats, en 1929 et 2021 », a-t-il détaillé.

Haïti se positionne sur les défis mondiaux

Le chef du gouvernement haïtien a par ailleurs fait savoir qu’il incombe aux Nations unies d’examiner et de proposer des solutions aux principaux défis mondiaux, susceptibles de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. En effet, il est difficile de concevoir le développement sans la paix et la sécurité. Il faut faire preuve de solidarité et de détermination pour relever ces défis.

Le monde, à la veille de l’échéance de 2030, va mal, a tancé Ariel Henry. L’éclatement de nombreux conflits aux conséquences désastreuses pour les populations civiles, la multiplication de crises sécuritaire, sanitaire, alimentaire, sont là pour nous rappeler, que nous nous nous éloignons des grands idéaux de la Charte des Nations Unies, a-t-il poursuivi avant d’évoquer les conséquences de cette situation sur les pays les moins avancés, notamment Haïti qui doit constamment faire face à la volatilité des prix et à une terrible crise, qui s’est aggravée par la détérioration de la situation sécuritaire du pays.

