A l’UNESCO, Nesmy Manigat expose les réformes, visant à préparer une nouvelle génération de citoyens haïtiens

A la 42e session de la Conférence générale de l’UNESCO, Nesmy Manigat parle des réformes, visant à préparer une nouvelle génération de citoyens plus engagés, maitrisant mieux leur histoire et les besoins d’Haïti.

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmy Manigat a pris la parole comme chef de la délégation haïtienne à la 42e session de la Conférence générale de l’UNESCO, ce mercredi 8 novembre, en présence d’une cinquantaine de ministres de l’éducation dont l’assistante du secrétaire d’Etat aux affaires des organisations internationales du département d’État américain, Michele Sison qui représentait les Etats-Unis, pour parler de l’avenir des enfants, dans un monde en proie à la tourmente, où conflits, catastrophes naturelles et urgences sanitaires ainsi que des réformes que son ministère implémente dans le pays ces dernières années. Il s’est également adressé à l’assemblée au nom des 13 pays membres du noyau du Groupe d’Amis pour l’Éducation en situation d’urgence, une nouvelle initiative lancée par Haïti et la Suisse.

«Aucun pays n’échappe aux crises, et, tragiquement, ce sont les enfants et les jeunes qui sont souvent les premières victimes de ces menaces. Leur éducation est perturbée et leur avenir plongé dans l’incertitude. Aussi, au cœur de ces crises, l’éducation est un rempart dans lequel nous devons sans cesse et à tout prix investir, afin que le manque de financement ne vienne jamais handicaper notre capacité à répondre au défi de ne laisser personne de côté », a fait savoir le titulaire du MENFP à l’assemblée avant de parler de la situation spécifique d’Haïti.

Apres avoir parlé des attaques perpétrées contre l’éducation au sein des conflits armés, privant ainsi les enfants et les jeunes d’un accès sécurisé à l’éducation, tout en portant atteinte à leur droit fondamental à l’Éducation, Nesmy Manigat s’est attardé sur la crise haïtienne. «Parce que l’éducation ne peut pas attendre, Haïti, tout en étant pris dans la tourmente interminable de l’éducation en situation d’urgence, a pris la mesure des enjeux de la transformation de son système éducatif», a-t-il dit en mettant en avant son slogan.

Le ministre explique également que récemment le Groupe Local des Partenaires d’Éducation a trouvé un large consensus en recommandant au ministère de prioriser la réforme curriculaire. La feuille de route du Gouvernement Haïtien pour ce nouvel exercice fiscal en matière d’éducation, dit-il, précise très bien cette orientation de transformation de l’école haïtienne afin de réduire les inégalités et remédier à l’échec scolaire.

Le nouveau cadre d’orientation curriculaire, ajoute-t-il, fait le pari de léguer à la nation, une nouvelle génération de citoyens engagés dans le développement durable d’une Haïti socialement juste, économiquement prospère et scientifiquement ouverte sur le monde. Ceci commence par le renforcement du préscolaire, graduellement obligatoire, et l’implémentation du multilinguisme basé sur l’utilisation du créole haïtien, rendu langue enseignée et langue d’enseignement, pour toutes les disciplines, de la première année du primaire et jusqu’au baccalauréat.

C’est un virage qui s’appuie sur la révision de l’enseignement et des manuels d’histoire d’Haïti, ainsi que sur le renforcement du cours d’éducation à la citoyenneté comme discipline obligatoire jusqu’au baccalauréat. «Ces réformes, visant à préparer une nouvelle génération de citoyens plus engagée, maitrisant mieux leur histoire et les besoins d’Haïti. Grâce à ce curriculum endogène et une plus grande culture scientifique et technologique, arriverons-nous peut-être à réduire la fuite de la main d’œuvre et des cerveaux, véritable pandémie qui frappe mon pays, comme tant d’autres», a-t-il par ailleurs assuré.

En s’adressant directement aux nations présentes à cette 42e Conférence générale de l’UNESCO, Nesmy Manigat précise qu’en tant que nations et en tant «qu’Organisation, Maison Gardienne de l’Éducation, il est de notre devoir d’œuvrer à garantir collectivement que chaque enfant, chaque jeune, en particulier en situation de crise, puisse accéder à une efficace éducation de qualité. Ensemble, nous avons le devoir de préserver ce droit fondamental et de leur donner les outils avec lesquels se façonner un avenir meilleur.»

