À Petit-Goâve, la première édition de Summer Fest tourne au vinaigre

À Petit-Goâve, la première édition de Summer Fest mettant en scène King Street et d’autres artistes tourne au fiasco après que des individus ont attaqué l’espace.

La première édition de Summer Fest a terminé en queue de poisson le samedi 8 juillet dernier à Petit-Goâve. Cette activité initiée par le photojournaliste Richard Pierrin et l’équipe de Gade Lakay Magazine, a été perturbée par des individus qui ont fait irruption à By The Sea, l’espace où se déroulait l’événement, et ont attaqué Pdous,un des artistes qui créait l’animation. Des tirs d’armes ont été entendus, des jets de pierres ont provoqué des casses, a raconté l’un des responsables de cet événement culturel.

En effet, tout se déroulait parfaitement bien avec un line-up composé de King Street, Pdous, Kolonel Freez, Mebel Brun, Team Madada entre autres. L’espace By The Sea commençait à réunir la grande foule bien avant que quelques individus l’ont envahi vers 8h 45 du soir et ont voulu à tout prix rouer de coups Pdous. Ils ont cassé la pare-brise de la voiture de l’artiste, lancé des pierres et tiré à hauteur d’homme, nous a expliqué l’un des responsables de cette activité qui déplore ces agissements.

Face à la colère de ces individus, un vent de panique a régné dans l’espace obligeant les responsables à mettre fin au programme sans que le public ne puisse jouir pleinement de cette soirée qui commençait à être animée par les artistes qui étaient à l’affiche.

Après les échauffourées, les artistes Pdous et King Street ont été gardés à vue au commissariat de Léogâne et ont été relâchés dimanche au cours de la journée. “Yon moun nan ekip la te fè tantativ chape poul ak atis yo men Fas ak tout tire epi komisè gouvènman Ti Gwav la te getan wè machin atis yo, li te mete alèt sou li epi yo ta pral kenbe nèg yo Leyogàn epi aprè demach yo vin relache yo paske pa t gen anyen kont yo” ont souligné les responsables de Summer Fest qui ont pris le chemin de la justice ce lundi matin pour porter plainte contre ces individus qui d’après eux ont saboté l’événement.

Notons que cette activité a été organisée dans le but de récolter des fonds via Summer Fest pour faire un don à l’hôpital général de Petit-Goâve confronté à des difficultés. L’hôpital manque d’équipements et de personnels.

