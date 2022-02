<>, a quand la fin de l’imposture ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

De ROUSSEAU a TOCQUEVILLE, en passant par HEGEL, pour ne citer que ceux-la parmi les concepteurs de la democratie et de l’Etat moderne, la <>, comme son nom l’indique, opere en dehors du champ politique a proprement parler alors que la societe politique, qui vise l’interet general, se positionne ouvertement pour la conquete du pouvoir politique et la gestion de la chose publique. Le terme <> designe generalement <>.

A la lumiere de cette definition, il me semble evident que, quelle que soit la noblesse de la cause qu’il pretend defendre, lorsqu’un groupe d’individus entre dans l’arene politique avec pour objectif la prise du pouvoir, il devient autre chose que <> au sens des philosophes precites. A plus forte raison, lorsqu’un groupe social prend la liberte d’organiser des elections visant a elire un president et un Premier ministre avec l’ambition de l’imposer au reste de la nation, il ne peut plus se reclamer de la societe civile et doit par consequent trouver le courage d’assumer publiquement son vrai nom s’il ne s’agit pas d’une imposture deliberee.

Un phenomene bizarre merite toute l’attention des analystes politiques. La <> a l’haitienne insiste et persiste a se definir apolitique, incolore et inodore alors qu’elle est en realite aux commandes a tous les niveaux de la vie publique depuis au moins 1990, sans pour autant le reconnaitre. Et c’est justement ce que nous nous proposons de demontrer a travers cet article.

A defaut d’un Conseil electoral permanent, des membres de la societe civile sont regulierement choisis pour former les Conseils electoraux provisoires que l’on s’empresse naivement de crediter d’impartialite du fait de la provenance de ses membres. Tous les Conseils electoraux que nous avons connus a ce jour ont ete decries. La societe civile ne porte jamais la responsabilite des elections truquees alors que c’est elle qui designe en amont les membres du Conseil. Ce sont alors les politiques qui sont livres a la vindicte populaire a chaque episode.

Un autre phenomene observe ces dernieres annees est important a mettre en lumiere egalement. A chaque election, a chaque carrefour historique, la societe civile propulse un outsider a la place de ce que je pourrais appeler un professionnel de la politique. J’entends par la un dirigeant provenant d’un parti structure ayant une vision de la chose publique et qui a l’obligation d’assurer la preparation de ses candidats a la gestion de celle-ci. Si l’on excepte les coups d’Etat militaires et la tres courte parenthese MANIGAT, de 1986 a nos jours, tous ceux qui ont dirige Haiti sont issus directement de la societe civile. Ils n’ont jamais ete meme affilies a un parti politique prealablement. C’est ainsi qu’on a vu Jean-Bertrand ARISTIDE, pretre, se faire elire en 1990 face a Marc BAZIN, homme d’Etat de carriere, alors que le premier est entre dans l’arene politique quelques mois plus tot, juste le temps necessaire pour faire campagne. Meme scenario en 2011 ou l’intellectuelle et femme politique de renom Mirlande MANIGAT se voit evincee par Michel Joseph MARTELLY, simple chanteur ayant battu le record de vulgarite sur scene. Et enfin en 2016, Jovenel MOISE, entrepreneur de province, ancien president de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, appartenant donc a la societe civile, arrivera au pouvoir sans aucune experience prealable dans les affaires publiques. Le schema est constant : chacun d’eux, pour n’avoir justement jamais ete forme par un parti, une fois arrive au pouvoir, s’empresse de casser les plateformes improvisees qui leur ont servi de tremplin et cree de nouvelles structures politiques ephemeres au lieu de renforcer un parti existant. Loin de participer a leur renforcement, ladite <> haitienne participe, a sa maniere, a la destructuration et a la desincarnation de la vie politique, des partis et des institutions publiques, o combien necessaires a notre processus de democratisation du pays, alors qu’on attend d’elle de se montrer responsable, vigilante et surtout citoyenne.

Il y va de meme pour le pouvoir legislatif. Les statistiques ont montre que tres peu d’elus ont recu une formation politique avant d’arriver au Parlement. La encore, ce sont des membres de la societe civile, donc etrangers aux affaires de l’Etat et aux principes elementaires de la vie publique, qui se ruent aux elections avec en aval les resultats que l’on connait. Un candidat qui n’a jamais ete encadre par un parti est un electron libre dont personne ne peut entraver les ambitions une fois son objectif personnel atteint.

Un parti politique, s’il ne donne pas de resultats escomptes apres avoir assume le pouvoir, est condamne a perdre les elections, voire a disparaitre sur le long terme, tandis que la <>, telle qu’elle est concue en Haiti, profite du pouvoir a l’infini sans devoir assumer les consequences de sa mauvaise gestion. Au contraire, elle tient un discours antiparti digne des plus grandes traditions antidemocratiques et repudie la classe politique proprement dite. Elle accuse le Parlement de ne pas voter assez de lois alors que c’est notamment son role d’en suggerer aux elus. Dans tous les cas, la responsabilite en revient toujours aux <>.

La <> a l’haitienne est un redoutable acteur de l’ombre. Comme une couleuvre, elle se faufile partout et change de peau aussi souvent que necessaire. A chaque crise, elle invente des pseudo-institutions du type <> ou encore <> qui ne figurent nulle part dans les lois de la republique. A la moindre occasion elle vient pondre des accords politiques. Entendez par la un arrangement entre copains de la capitale, arrangement qui se pose comme une constitution temporaire mettant en veilleuse techniquement celle en vigueur. En cas de non-respect, aucun recours juridique n’est envisageable. C’est le crime politique parfait ! Le pays a connu au moins une dizaine d’accords depuis 1992. La <> fait egalement preuve d’une grande capacite a faire rever. A cet egard, il faut le reconnaitre, elle surpasse les politiciens. Chaque transition amene son lot de promesses d’un lendemain meilleur pour Haiti. Quand ce n’est pas un <> ou <>, c’est une <> !

Apres avoir detruit les maigres efforts de structuration de la competition politique, nous en avons fait la demonstration plus haut, il semble que ladite <> se lance dans le recyclage. Elle recupere en effet en son sein des hommes politiques mais ne renonce pas pour autant a sa prestigieuse etiquette. Pour cette periode, on peut citer Fritz Alphonse JEAN, Steven BENOIT ou encore Edgard LEBLANC fils. Le premier peut se vendre dans l’opinion comme une victime des parlementaires de la cinquantieme qui n’auraient pas fait preuve de bon gout en ne lui accordant pas un vote favorable pour devenir Premier ministre. Le deuxieme, ancien depute tonitruant de Petion-Ville, peut, lui aussi, se vendre comme un rescape de l’enfer du Parlement qui a fait naufrage ; en fait, il a surtout ete boude par l’electorat quand il s’est porte candidat a la presidence. Et enfin E. LEBLANC, ancien parlementaire respectable, peut lui aussi passer pour une victime des <> de la 50e legislature qui lui ont nie un vote favorable au profit de Jocelerme PRIVERT qui est passe de senateur a president de la Republique en quelques heures grace au vote <> des elus du peuple. Ce n’est pas un mauvais calcul car en politique, les Haitiens adorent voler au secours des <>.

Quant au peuple, sa capacite a faire des choix judicieux pour son propre avenir est constamment remise en question par cette meme <>. C’est pourquoi elle suggere aujourd’hui de bloquer la machine electorale et, du meme coup, le <> suffrage universel direct, temporairement a defaut de pouvoir le faire de maniere definitive, juste le temps necessaire d’ <> le pays moyennant une <>. Apres, si elle n’a pas le choix, le peuple et les politiciens recouvreront leurs droits. On croisera alors les doigts pour que ceux-ci ne recommencent pas a devier, sous peine d’une enieme <> pour <>. Dans sa conception de cette <> qu’elle pretend defendre, il n’y a ni elections, ni elus, ni legitimite, ni meme legalite, sinon dans un futur toujours eloigne. La societe civile est intouchable, non justiciable et jouit par consequent de l’impunite la plus parfaite. Cette masse gelatineuse, acephale et sans contours precis, s’autolegitimant dans des discours d’autosatisfaction, est l’equivalent local de la communaute internationale.

Rolphe PAPILLON

Depute de Corail a la 50e legislature

[email protected]