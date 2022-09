A quoi travaillent Ariel Henry et le Core Group ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quels sont les objectifs du Core Group et du premier ministre Ariel Henry ?

La r?ponse ? cette question est urgente. L’autorit? de nomination du chef du gouvernement ha?tien et le PM lui-m?me ont-ils un projet pour Ha?ti autre que de regarder derri?re une vitrine ou depuis l’oculaire d’un microscope un pays se d?composer ?

Cela fait plus d’une ann?e que le premier ministre nomm? par le pr?sident Jovenel Mo?se avant son assassinat est en poste. Un an et quelques jours depuis qu’il a un accord politique dit du 11 septembre ou de la primature qui lui tient lieu de feuille de route.

Un an plus tard, rien de ce qui est inscrit dans l’accord n’a ?t? r?alis?, peu de points sont entam?s. Le temps passe, le bilan est d?sastreux.

D’un autre c?t?, cela fait plus d’un an que les pays qui ont port? sur les fonts baptismaux le premier ministre sugg?rent et r?clament la tenue d’un dialogue inter-ha?tien et la conclusion d’un accord des accords. Rien n’a vraiment ?merg? des timides tentatives de discussions entre Ariel Henry et ses opposants mais n?anmoins amis. Rien.

Dans le m?me temps, la communaut? internationale s’est gard?e d’apporter de l’aide ? leur poulain. Ni appui budg?taire, ni appui s?curitaire, ni conseils salutaires. Rien.

La communaut? internationale donne l’impression de vouloir laisser Ariel Henry et ses troupes cuire dans le jus de leur insuffisance.

La communaut? internationale ne demande m?me pas au gouvernement en place de faire mieux ou moins pire. Rien.

Le chef de gouvernement, lui, laisse les Ha?tiens se mordre les doigts jusqu’? se manger le bras ? attendre un miracle de quelqu’un qui n’a jamais rien promis de tel.

Ha?ti, ce 13 septembre 2022, se consume. Le gouvernement et ses tuteurs, comme N?ron, regardent les volutes de fum?e et s’en repaissent.

Si on n’entend pas les pays du Core Group, c’est parce que, comme le premier ministre, ils n’ont pas le temps de parler.

Dans le pire des cas, les pays amis travaillent avec le gouvernement ? parfaire le chaos, ? consolider nos probl?mes.

Dans le meilleur des mondes, le Core Group et Ariel Henry oeuvrent ? forcer les forces vives de la nation — ou ce qu’il en reste — ? prendre en main le destin national.